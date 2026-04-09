La Dirección General de Migración (DGM) invitó a la ciudadanía a participar en una Sagrada Eucaristía de Acción de Gracias, con motivo de la conmemoración de su 87 aniversario de vida institucional.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo el martes 14 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana, en la Catedral Primada de América de Santo Domingo.

Según la invitación oficial, el acto forma parte de las actividades conmemorativas de la institución, en un espacio solemne de reflexión y gratitud por la trayectoria de Migración en el país.

En cuanto al código de vestimenta, se estableció modalidad formal para los asistentes. En el caso del personal militar, se especificaron los siguientes uniformes:

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Con esta actividad, la Dirección General de Migración reafirma su compromiso institucional y celebra casi nueve décadas de servicio al país.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más