El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, mantuvo reuniones con autoridades de las provincias Hermanas Mirabal y Santiago con el objetivo de tratar asuntos relevantes enfocados en fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el control de la inmigración irregular en dicha región.

La reunión tuvo lugar durante una visita oficial a la región del Cibao, cuyo objetivo principal fue supervisar las operaciones migratorias y mejorar la colaboración entre distintas instituciones. Las actividades iniciaron en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, y concluyeron en el Centro de Procesamiento Migratorio situado en Santiago de los Caballeros.

El vicealmirante Lee Ballester Ballester celebró reuniones con representantes civiles, militares y policiales destacados en esa provincia para fortalecer la colaboración interinstitucional y mejorar el control de la inmigración irregular. En la Gobernación Provincial conversó con la gobernadora Lisette Nicasio y la procuradora fiscal Zoila Rodríguez sobre estrategias conjuntas, según indica un comunicado de la institución.

En Santiago, el director de Migración se reunió con el general de la Policía, Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional del Cibao Central, quien reiteró la disposición de la institución de respaldar las directrices de la DGM. También se reunió con la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, quien valoró las acciones de control migratorio que se desarrollan en la demarcación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Lee Ballester anunció que los operativos se ejecutarán en toda la provincia Hermanas Mirabal, incluyendo el municipio cabecera, Villa Tapia, Tenares, Jamao al Norte y localidades donde los informes de inteligencia identifiquen asentamientos de extranjeros en condición migratoria irregular. Reiteró que la DGM actúa con estricto respeto a la autoridad, a la dignidad de las personas y a los derechos humanos.

La DGM ha desplegado nuevos agentes de interdicción para cubrir con su presencia, el trabajo que Migración viene haciendo en todo el territorio nacional. En la semana pasada, fueron procesados más de 9,400 inmigrantes y deportadas más de 9,100 personas a través de los distintos puntos de control migratorio del país.

El director de Migración indicó que se está realizando una auditoría de procesos que abarca la supervisión de los operativos de interdicción, el cumplimiento del protocolo hospitalario y el funcionamiento del centro de procesamiento, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos. También se inspeccionan las salas de estancia donde se alojan menores de edad, en coordinación con el Conani y Unicef.

El vicealmirante Lee Ballester llamó a los empresarios y propietarios de negocios, a cumplir con la Ley General de Migración No. 285-04, en especial en lo relativo a la contratación de mano de obra extranjera. Reiteró que la DGM mantiene una labor permanente de monitoreo de los empleados extranjeros en los distintos sectores comerciales, advirtiendo que no se permitirá la contratación de personas en condición migratoria irregular.