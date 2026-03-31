Metro anuncia horarios especiales durante Semana Santa para transportar bicicletas

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que los usuarios podrán abordar el Metro de Santo Domingo con sus bicicletas en horarios especiales durante los días de Semana Santa 2026, como parte de las medidas adoptadas por el sistema de transporte durante el asueto.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el jueves 2 de abril los usuarios podrán ingresar con bicicletas al Metro en horario de 2:00 de la tarde a 10:30 de la noche. Mientras que el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, el acceso con bicicletas estará permitido desde 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Estas medidas forman parte de los ajustes operativos del sistema de transporte durante la Semana Santa, período en el que el Metro y los teleféricos operarán con horarios especiales de servicio para facilitar la movilidad de los ciudadanos.

Según las informaciones oficiales, durante el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, el Metro de Santo Domingo funcionará en horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, mientras que los teleféricos de Santo Domingo, Los Alcarrizos y Santiago operarán en horario de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

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Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar en cuenta estos horarios especiales y planificar sus desplazamientos con anticipación durante la Semana Mayor, cuando aumenta la movilidad de personas en el Gran Santo Domingo y otras ciudades del país.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más