El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, reitero que para el próximo mes de enero tanto los médicos activos, así como los médicos pensionados, recibirán un aumento salarial.

Suero especificó que este aumento salarial para los médicos activos forma parte de los acuerdos firmado en enero de este año con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y todo el gabinete de salud.

También especificó que el presidente Luis Abinader tiene un acuerdo con el CMD para aumentarle a los médicos pensionados: los que ganan entre 50 mil y 75 mil, sus pensiones se les llevarán a 75 mil y los que están ganan entre 75 mil y 100 mil sus pensiones se les llevarán a 100 mil. Este aumento se aplicará el próximo mes de enero.

Suero indicó que este aumento salarial de los médicos pensionados fue pautado con el presidente de la República y con el director de presupuesto José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto y Contabilidad, en un encuentro que se realizó en el palacio presidencial el pasado mes de octubre.

Las partidas económicas para ambos aumentos, tanto para los médicos activos, así como los médicos pensionados, están debidamente consignadas en la ley de presupuesto del año 2026.

