Más de 144 mil personas afectadas por salida del sistema Isa Mana; continúan las alertas meteorológicas

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que las fuertes lluvias producto de los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa provocaron la salida del servicio del Sistema Isa Mana por la alta turbidez del agua, afectado a los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, unos 144,813 habitantes y 45,254 hogares.

De su lado, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), indicó que también producto de las lluvias 51 acueductos fueron afectados, de los cuales 48 están fuera de servicio total y dos parcialmente, afectando unos 502,602 usuarios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), la tormenta tropical Melissa se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste y posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

En ese orden, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene nueve provincias en alerta roja, 13 en amarilla y tres provincias en verde, debido a que el fenómeno atmosférico fue localizado a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Mientras que, en alerta amarilla están La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Recomendaciones

El COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en las costas atlántica y caribeña permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Además, instruyó a los organismos de protección civil, tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

Asimismo, el organismo recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

El COE también recomendó a los conductores de vehículos tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

