Los agentes de la Policía Nacional siguen en vigilia permanente, a uno o dos kilómetros de Barrero, para depurar quiénes salen y entran a la comunidad donde fue vista la niña Brianna Genao el 31 de diciembre y donde se ha establecido un perímetro para encontrar evidencias de su paradero.

La Policía ha dicho, a través de su vocero, el coronel Diego Pesqueira, que la búsqueda no se ha detenido y que se sigue ampliando el espacio para el rastreo. Pesqueira indicó que desconoce las versiones de que los agentes y técnicos del FBI se retirarían de la zona este lunes 19 de enero y aseguró que continuarán en la búsqueda de la menor de tres años.

Este viernes, las autoridades ampliaron la vigilancia hacia la zona del río Pérez, que bordea la comunidad, para evitar que ciudadanos penetren en el espacio donde se realizan las indagatorias.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Para el próximo domingo 18 de enero, la familia de la niña Brianna Genao, por parte del padre, Carlos Manuel Genao (Adonis), ha anunciado una marcha con el apoyo de la comunidad de Barrero, en Navarrete, para insistir en las exigencias de que se aclare el caso.

Barrero, Navarrete, es la comunidad donde reside la menor Brianna Genao, en la vivienda de su abuela materna.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más