El Ministerio de Administración Pública (MAP) instruyó este miércoles a las instituciones del Estado a continuar sus labores bajo un esquema de presencialidad mínima, priorizando la implementación del teletrabajo en todos aquellos puestos cuya naturaleza lo permita, en respuesta a las condiciones climáticas adversas que afectan al territorio nacional.

La disposición fue comunicada mediante una circular firmada por el ministro Sigmund Freund, quien indicó que el objetivo es "salvaguardar la integridad de los servidores públicos y de la ciudadanía en general".

Prioridad para zonas vulnerables

De manera especial, la circular establece que se priorizará el trabajo remoto para los servidores públicos que residan en zonas vulnerables o propensas a inundaciones, así como para quienes deban trasladarse desde localidades fuera del Gran Santo Domingo.

No obstante, el MAP ordenó que las áreas de atención directa a los ciudadanos permanezcan activas, organizando el personal indispensable para garantizar la prestación continua, oportuna y eficiente de los servicios públicos.

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"De forma complementaria, se instruye preservar sin interrupciones la prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente los relacionados con la salud, la seguridad ciudadana y los organismos de emergencia y socorro", reseña el documento.

Alertas del COE como base de la decisión

Las medidas fueron adoptadas conforme a las alertas emitidas por los organismos oficiales de protección civil, particularmente el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que este martes elevó a tres las provincias en alerta amarilla —Monseñor Nouel, San José de Ocoa y San Cristóbal— y mantiene otras 12 demarcaciones y el Distrito Nacional en alerta verde.

Una vaguada en varios niveles de la troposfera ha provocado desde el fin de semana lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del país, con precipitaciones que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), podrían extenderse hasta el jueves. Las alertas meteorológicas incluyen aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Posible suspensión de la jornada

El ministro Freund exhortó a las máximas autoridades de cada institución a mantenerse atentas a la evolución de las condiciones climáticas, a fin de adoptar oportunamente medidas adicionales, incluyendo "la eventual reducción o suspensión de la jornada laboral, si las circunstancias así lo ameriten".

La circular del MAP se suma a otras disposiciones tomadas esta semana por las autoridades ante la persistencia de las lluvias, como la declaratoria de duelo municipal por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional con motivo del primer aniversario de la tragedia del Jet Set, y el cierre temporal de tramos de la avenida Independencia por los actos conmemorativos.

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