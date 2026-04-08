Al cumplirse un año de la tragedia del Jet Set, Manuel Grullón Hernández compartió una emotiva publicación en sus redes sociales en memoria de sus familiares fallecidos, acompañada de una fotografía familiar y un mensaje cargado de significado.

“A un año de su partida, seguimos caminando con ellos en el corazón. Su amor, su ejemplo y su legado permanecen vivos en nosotros”, expresa el texto que acompaña la imagen, firmado por Manuel Grullón Hernández.

La publicación ha generado reacciones entre los usuarios, quienes han expresado mensajes de solidaridad y reflexión en torno al dolor que aún persiste tras la tragedia.

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El gesto se suma a las múltiples manifestaciones de recuerdo en esta fecha, marcada por el impacto emocional que dejó el colapso ocurrido el 8 de abril de 2025, uno de los hechos más trágicos en la historia reciente de la República Dominicana.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más