El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a Marta Vanesa Chevalier Almonte a 10 años de prisión tras hallarla culpable de abuso psicológico contra su hija menor de edad, extorsión y lavado de activos en el caso que involucra al exjugador de Grandes Ligas Wander Franco.

La sentencia deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago. El tribunal también impuso el pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público y ordenó el decomiso de un terreno, un vehículo, dinero en pesos y dólares, así como varios teléfonos celulares ocupados durante la investigación.

En la misma decisión, el tribunal declaró culpable a Franco por abuso sexual y psicológico contra la menor, aunque dispuso el perdón judicial, por lo que no deberá cumplir prisión. Los jueces consideraron que el pelotero fue víctima de un esquema de extorsión encabezado por la madre de la adolescente.

El tribunal rechazó además la acusación de asociación de malhechores presentada por el Ministerio Público, al entender que la conducta delictiva se limitó a Chevalier.

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La sentencia establece que un certificado financiero de 2.1 millones de pesos depositado en el Banco Agrícola será entregado a la menor cuando alcance la mayoría de edad.

El fallo podrá ser recurrido ante instancias superiores por cualquiera de las partes involucradas en el proceso.

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