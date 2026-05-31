A cinco meses de la desaparición de la niña Brianna Genao, su madre, Yessica González, publicó este domingo un desgarrador mensaje en sus redes sociales en el que mezcló el dolor por la ausencia de su hija con la esperanza de volver a abrazarla, justo en el Día de las Madres.

"Hoy Día de las Madres no sé si celebrar o llorar, pero confío y sigo creyendo en Dios que te regresarán a mi lado", escribió González junto a una fotografía de la menor.

Para la madre, estos cinco meses han sido "una eternidad". En su mensaje, agradeció a Brianna por haberla convertido en madre y dirigió un llamado directo a quien pudiera tener a la niña.

"Gracias mi amor por hacerme madre, espero que la persona que tenga mi hija lea esto y entienda el dolor y la desesperación que es alejar a un hijo de su madre", expresó.

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La publicación fue acompañada de las etiquetas #TodosSomosBrianna y #PorBrianna, utilizadas desde el inicio del caso para mantener vigente la búsqueda y sensibilizar a la población.

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El caso

Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, desapareció el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad rural de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, donde pasaba las vacaciones de fin de año junto a su familia materna. Fue vista por última vez alrededor de las 5:00 de la tarde de ese día en las inmediaciones de la residencia de su bisabuela.

Desde los primeros días, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda con participación de la Policía Nacional, el Ejército, brigadas de rescate y voluntarios. En enero, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se integró a las labores con personal especializado y un canino entrenado para búsquedas.

Las investigaciones continúan abiertas, mientras familiares y allegados mantienen viva la esperanza de que la niña regrese sana y salva.

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