Cada 12 de enero, se conmemora lo que muchos historiadores coinciden como uno de los hechos más sangrientos en los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer y lo que fue, un "combate desigual" contra cuatro jóvenes conocidos como Los Palmeros, quienes son asesinados en 1972 luchando contra la dictadura, restaurar la democracia y garantizar los derechos fundamentales en el país.

La madrugada del 12 de enero de 1972, en las proximidades del kilómetro 14 de la autopista Las Américas, fallecieron los jóvenes Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandy (La Chuta) y Ulises Cerón Polanco, conocidos como los “Comandos de la Resistencia” o “Grupo Amaury”, después de 14 o 15 horas de combates contra tropas militares y policiales.

De acuerdo con el historiador Alejandro Paulino Ramos, en su artículo "Las muertes de Amaury Germán Aristy y sus compañeros", publicado en la sección de opinión de Acento.com.do, los jóvenes eran perseguidos por la policía bajo la excusa de que, junto a otros revolucionarios habían asaltado la sucursal The Royal Bank of Canada, en Naco, pero realmente porque constituían la base político-militar de la expedición armada que desde Cuba preparaba el coronel Francisco Alberto Deñó, jefe de la estructura conocida como “Los Palmeros”.

Los Palmeros, en Cuba.

Amaury Germán Aristy era un líder estudiantil del 14 de Junio, con 24 años de edad, que había sido jefe de un comando en la Revolución de Abril del 65, y era uno de los delegados dominicanos a la Conferencia de la Tricontinental, donde fue electo vicepresidente de la organización de solidaridad, de acuerdo con el antropólogo Dagoberto Tejeda Ortiz, en su escrito "Contra el olvido: Cuando Los Palmeros se llenaron de gloria".

Cuenta que allí, en La Habana, se reunió varias veces con el comandante Caamaño Deñó, de donde salieron Los Comandos de la Resistencia, conocidos también como los Palmeros, nombre que surgió de un campamento en Pinar del Río, el cual estaba lleno de palmas.

El cerco militar y policial se inició en la madrugada del 12 de enero y se prolongó por horas. De acuerdo con reportes de la época, en el lugar estaban entre 250 y 500 efectivos. Amaury y sus compañeros combatientes revolucionarios entraron en una cueva que estaba próxima a la residencia que utilizaban como escondite, donde resistieron hasta morir.

El escritor Edwin Disla, autor de la obra "Los que comulgaron con el corazón limpio" centrada en Amaury Germán Aristy y Francis Caamaño, califica lo ocurrido como una "masacre" donde afirma que hubo más muertos de lo que se dijo. Entiende que unos 30 fallecidos.

Dice que Los Palmeros pretendían lograr la libertad, instaurar un régimen revolucionario pero cayeron, sin poder lograrlo.

Lo que sí afirma es que a Amaury Germán Aristy no se le ha reconocido como debería y no ha recibido el "gran mérito" que merece.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más