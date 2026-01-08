El presidente de la República Luis Abinader comenzó el año 2026 con nuevos cambios dentro de su gabinete iniciando con la designación de Antoliano Peralta como ministro de Justicia y Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Continuó con movimientos en los ministerios de la Vivienda, de Industria, Comercio y Mipymes, la Dirección General de Impuestos Internos, Seguros Banreservas, Agricultura, Ministerio de la Mujer y Supérate.

Estos cambios en el gobierno de acuerdo con las respuestas en la encuesta realizada por Acento deben continuar. El 96.84 % está de acuerdo con que el mandatario siga realizando movimientos dentro de su gabinete.

Ante la pregunta ¿Debe el presidente Abinader continuar con los cambios en su gabinete?, en el portal Acento, solo el 2.11 % consideró que no, dejando la mayoría con la creencia de que si debe seguir.

En la red social X, el 95.5 % también consideró positivo estos cambios y solo el 4.5 % dijo que no deben continuar.

Lo que dice la gente

Aunque muchos ven como positivos los cambios anunciados, algunos creen que deben seguir designando funcionarios pero no hacer intercambios de puestos, como fue el caso de Gloria Reyes y Mayra Jiménez, donde Reyes pasó de la Dirección de Desarrollo Social Supérate al Ministerio de la Mujer, antes encabezado por Jiménez, quien a su vez fue colocada en Supérate.

A través de las redes sociales de Acento, también quienes respondieron a la encuesta consideraron que lo importante es que sean efectivos y productivos en sus asignaciones; mientras que otros consideraron que no, que Abinader no debe seguir porque “están dejando los mismos en diferentes puestos”.

“El presidente no ha hecho cambios, son movimientos”, expresó Alexis Dipré usuario en Facebook. “Los funcionarios malos e ineficientes, se llevan su ineficiencia a los nuevos lugares”, dijo Cercado Eden, también en la encuesta a través de esa red social.

Entre los cambios mediante decreto hasta el momento han sido:

Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes

Nelson Arroyo, como director general de Aduanas

Víctor “Ito” Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones.

Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como el nuevo titular del Ministerio de Agricultura

Gloria Roely Reyes Gómez como ministra de la Mujer

Mayra Jiménez, directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate

Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, director general en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Geanilda Vásquez, directora del Gabinete de Políticas Sociales.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más