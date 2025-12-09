El expresidente de la República, Leonel Fernández, valoró públicamente la obra del periodista, investigador y escritor Fausto Rosario Adames, al compartir en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que resalta la importancia del libro La izquierda vista por sí misma.

El expresidente Fernández señaló que el texto recoge entrevistas, análisis y memoria histórica sobre el socialismo dominicano, incluyendo los relatos de 23 protagonistas de la izquierda política. “¡Para transformar el mundo, hay que leer!”, escribió el líder político, en un gesto de reconocimiento al trabajo intelectual de Rosario Adames.

La obra, publicada por el director de Acento.com.do, se convierte en un aporte significativo para comprender los orígenes y evolución de la izquierda en el país, así como sus principales voces y experiencias.

Con este comentario, el expresidente Leonel Fernández reafirma su interés en promover la lectura y en destacar el valor de investigaciones que contribuyen al debate democrático y a la memoria histórica nacional.

El reconocido autor también precisó que “la valoración que el expresidente hace de mi esfuerzo periodístico para explicar una obra política trágica y heroica es motivo de una valoración sincera”.

Adames señala que “Fernández fue uno de los políticos conservadores, tal vez el primero, en ocuparse del análisis histórico de la izquierda. Funglode tiene una rica documentación sobre la izquierda y su herencia política. Agradezco la valoración del profesor Fernández sobre este esfuerzo de comenzar a obtener conclusiones objetivas sobre cómo la izquierda ayudó en la construcción democrática que hoy vivimos y disfrutamos”.

El libro La izquierda vista por sí misma puede adquirirse en Centro Cuesta del Libro, tanto en Santo Domingo como en Santiago, así como en la sede de Acento.com.do, en el Distrito Nacional.

Rosario Adames es un periodista dominicano de amplia trayectoria, reconocido por su labor en el periodismo de investigación y su aporte a la comunicación social en el país. Se ha destacado en el periodismo digital, especialmente como director de Acento.com.do, uno de los principales medios digitales del país.

Ha escrito varios libros que abordan temas de comunicación, política y sociedad: Abriendo los caminos para la comunicación del pueblo (1986), Las bocinas: una forma viable de comunicación (1988), Santo Domingo, encrucijada de la Iglesia (1993, junto al periodista Saturnino Rodríguez), Droga y política en República Dominicana: el reinado de Vincho Castillo (1998).

En 2019 recibió el Premio Fundación Corripio de Comunicación en la categoría de Periodismo, por su larga carrera y la profundidad de sus trabajos sobre política, corrupción, desigualdades sociales y desarrollo territorial.

