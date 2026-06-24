Las mujeres constituyen la mayoría de la matrícula universitaria en República Dominicana, pero su presencia sigue siendo reducida en áreas tradicionalmente asociadas a las ciencias aplicadas y la tecnología. Datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) muestran que, para 2024, las mujeres representaban el 66 % de los estudiantes de educación superior, mientras que en las carreras de ingeniería, industria y construcción apenas alcanzaban el 35 % de la matrícula.

La brecha es aún más pronunciada en las carreras relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), donde solo el 19 % de los estudiantes son mujeres. El contraste resulta significativo si se compara con áreas como salud y bienestar, donde las mujeres representan el 86 % de la matrícula, o ciencias sociales, periodismo e información, donde alcanzan el 87 %.

Las cifras reflejan una tendencia que, aunque muestra señales de mejora, continúa evidenciando barreras de acceso y permanencia para las mujeres en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Entre 2020 y 2024, la participación femenina en las carreras de ingeniería, industria y construcción pasó de 31 % a 35 %, un avance considerado moderado frente a la amplia mayoría femenina existente en el sistema universitario.

Para la investigadora e ingeniera civil Yokasta García, las mujeres que deciden estudiar ingenierías, “deben tener liderazgo, que sepan delegar, que sepan cumplir su rol como jefas que son”.

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“Que suelten ese miedo y que sueñen. Todas las que estamos aquí soñamos y cada día vivimos soñando con lo que podemos lograr”, agregó García.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, especialistas del sector académico destacaron la necesidad de fomentar el interés por las ciencias desde edades tempranas. Ana Barranco, decana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), consideró que el contacto temprano con la ciencia y la tecnología puede influir en la decisión de las niñas de elegir estas carreras.

La situación también se refleja en las universidades. Aunque las mujeres representan más del 60 % de la matrícula general de la PUCMM, en su Facultad de Ciencias e Ingeniería los hombres constituyen el 75 % de los estudiantes. Se trata de la única facultad de esa universidad donde la población masculina es mayoría.

Para académicas e investigadoras consultadas por la institución, el desafío no se limita al acceso a las carreras de ingeniería, sino también a la permanencia y al desarrollo profesional de las mujeres en sectores históricamente dominados por hombres. En ese contexto, iniciativas de mentoría, orientación vocacional y promoción de referentes femeninos en la ciencia son vistas como herramientas para reducir una brecha que, aunque se ha estrechado en los últimos años, todavía persiste en el sistema educativo dominicano.

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