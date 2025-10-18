Las Escuelas Vocacionales de las FF, AA y la PN celebran 59 aniversario y superan los 450,000 graduados

Las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV), dependientes del Ministerio de Defensa, conmemoraron este jueves su 59 aniversario con un acto solemne que destacó su trayectoria y aportes a la educación técnica en el país.

La primera sede fue inaugurada en 1966 en la ciudad de Baní, marcando el inicio de una importante labor educativa que ha permitido graduar a más de 450,000 hombres y mujeres en diversas áreas técnicas y profesionales.

El acto conmemorativo inició con una misa en la Catedral Nuestra Señora de Regla, oficiada por el párroco Anderson de Jesús Perdomo, quien resaltó la misión transformadora de estas instituciones en favor de la juventud dominicana.

La actividad fue encabezada por el director general de la DIGEV, coronel José Ramón Reyes Suárez, quien estuvo acompañado por Ángela Yadira Báez, gobernadora civil de la provincia Peravia. Durante el evento, estudiantes, docentes, autoridades civiles y militares, y miembros de la comunidad se reunieron para orar y agradecer por casi sesenta años de contribuciones significativas en los ámbitos educativo y social.

El acto continuó en el recinto de la Escuela Vocacional de Baní, donde se realizó un recorrido guiado por las instalaciones. Durante la visita se presentaron exhibiciones de los trabajos prácticos elaborados por los estudiantes en áreas como Corte y Costura, Diseño y Accesorios de Detalles para Eventos, Bisutería y Elaboración de Productos Químicos, entre otros.

Estas demostraciones evidenciaron el alto nivel de capacitación técnica que reciben los jóvenes, preparándolos no solo para insertarse en el mercado laboral, sino también para convertirse en agentes de cambio y emprendedores dentro de sus comunidades.

En el marco de la actividad, la señora Ángela Yadira Báez, gobernadora civil de la provincia Peravia, recibió un reconocimiento especial por sus continuos aportes al desarrollo y fortalecimiento de la Escuela Vocacional de Baní, destacándose su apoyo constante a las iniciativas educativas y comunitarias impulsadas por la DIGEV.

La Gobernadora Yadira Báez felicitó al coronel José Ramón Reyes Suárez por el trabajo realizado en todos los aspectos institucionales, resaltando su liderazgo, visión y compromiso con la educación técnica en beneficio de la juventud dominicana.

Desde su creación en 1966, las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han graduado a más de 450,000 ciudadanos en distintas especialidades técnicas a nivel nacional, cumpliendo su misión de ofrecer formación integral y gratuita a jóvenes y adultos, especialmente a aquellos en condiciones vulnerables. Actualmente, el sistema cuenta con 31 escuelas distribuidas en todo el territorio nacional.

Durante su intervención, el coronel Reyes Suárez expresó que este aniversario reafirma el compromiso de la institución con la formación de una juventud más capacitada, solidaria e inclusiva.

“Nuestro compromiso es seguir formando jóvenes para el bien de la nación, siguiendo los lineamientos del Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., ministro de Defensa, brindándoles nuevas oportunidades a nuestros jóvenes que sirvan de puente hacia el desarrollo y el emprendimiento”, manifestó.

Asimismo, el director general destacó el esfuerzo constante del personal docente y administrativo de las Escuelas Vocacionales, a quienes agradeció por su entrega y dedicación.

“Cada instructor, cada maestro y cada autoridad local contribuyen de manera invaluable a esta misión. Gracias a su trabajo comprometido, nuestras escuelas continúan siendo un espacio de esperanza y superación para miles de dominicanos”, señaló.

Las autoridades presentes coincidieron en que este aniversario no solo representa un hito histórico, sino también una oportunidad para renovar el compromiso institucional con la excelencia.

Al concluir la jornada, se reafirmó la misión de la DIGEV de seguir expandiendo las oportunidades de formación técnico-profesional como herramienta para la transformación social, en consonancia con los valores de disciplina, responsabilidad y vocación de servicio que caracterizan a estas instituciones educativas.