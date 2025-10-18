El papa León designó al Moseñor Carlos Tomás Morel Diplán como arzobispo coadjutor de Santo Domingo.
Su inicio sacerdotal data al 24 de junio de 2000, ordenado sacerdote para la arquidiócesis metropolitana de Santiago de los Caballeros.
El 14 de diciembre de 2016 fue nombrado obispo titular de Capo della Foresta y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Santiago de los Caballeros, recibiendo la ordenación episcopal el 25 de febrero de 2017.
El 2 de diciembre de 2023 fue nombrado Administrador Apostólico de la Diócesis de La Vega y, el 18 de octubre de 2024, Obispo de la misma Diócesis, de acuerdo con el comunicado.
Morel Diplán se ha desempeñado en los cargos como rector, vicerrector y profesor del seminario; coordinador de pastoral vocacional; vicario parroquial y administrador.
También ha colaborado con diversos organismos de la Curia diocesana; y profesor y director de la Escuela del Diaconado Permanente en Santiago de los Caballeros.
Compartir esta nota