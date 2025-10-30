Más de 650,000 publicaciones y comentarios con elementos de desinformación, incitación al odio y discriminación fueron analizados en el informe “Dinámicas de discurso de odio en redes sociales: hallazgos para avanzar en la garantía de derechos”.

El estudio evidencia cómo estas narrativas digitales afectan a activistas, periodistas y organizaciones sociales en República Dominicana.

El informe identifica a X (Twitter) como la red con más discurso de odio, en su mayoría, provenientes de perfiles antiderechos con vínculos tanto en el sector público y privado.

Asimismo, señala a las mujeres haitianas embarazadas como el grupo más afectado por contenidos tóxicos, seguidas de otros grupos vulnerables, como personas LGBTIQ+, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores y niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

“En contextos marcados por la desinformación, la estigmatización y los discursos de odio, las palabras pueden convertirse en armas”, advirtió Paula Rodríguez, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert.

Agregó que aunque estas dinámicas surgen en entornos digitales; pueden trasladarse rápidamente al mundo físico, “poniendo en riesgo la vida, la dignidad y el bienestar de las personas”.

Durante el evento se realizó un panel integrado por Yanela Zapata, Oficial de Comunicación y Abogacía de Naciones Unidas; Edith Febles, periodista; y Estephany Encarnación, oficial de proyectos del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf).

Las panelistas compartieron experiencias de trabajo, impactos y retos, y discutieron acciones y alianzas prioritarias para enfrentar la desinformación y los discursos de odio en el país, fortaleciendo así la libertad de expresión y el diálogo democrático.

El informe ofrece herramientas clave para comprender cómo estos fenómenos amenazan la democracia, alimentan el autoritarismo y afectan a defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales.

El lanzamiento de esta publicación forma parte del proyecto Más Derechos, ejecutado por Fundación Friedrich Ebert, Ciudad Alternativa, Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf) y Centro Integral para el Desarrollo (CIDEL), con el apoyo de la Unión Europea.

Esta iniciativa busca fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil dominicana y promover estrategias de protección de los derechos humanos, consolidando una sociedad más justa e inclusiva.

El acto contó con palabras de bienvenida de Maike Friedrichsen, embajadora de República Federal de Alemania; Raúl Fuentes Milani, embajador designado de la Delegación de la Unión Europea; y Ricardo González, director de Ciudad Alternativa. Posteriormente, Pablo Vizcaíno, jefe de la Oficina Nacional de ACNUR, presentó la relevancia del tema y la experiencia regional de Naciones Unidas.

