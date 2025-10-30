El presidente Luis Abinader indicó este jueves que el país avanza hacia una "transformación profunda y definitiva" del sistema carcelario, un cambio que atribuyó al "compromiso firme" de su Gobierno por mejorar las condiciones de vida de este segmento poblacional.

Abinader señaló que se están construyendo centros penitenciarios "seguros, humanos y conducidos por personal civil especializado", y afirmó que "el delicado e impostergable proceso de cambio penitenciario es ya irreversible".

Por su parte, el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), Roberto Santana, señaló que "ha llegado el momento de cambiar la historia y convertir al sistema penitenciario dominicano en un ejemplo de humanidad, justicia y compromiso colectivo".

El presidente encabezó este jueves el Segundo Encuentro Nacional para la Reforma Penitenciaria, celebrado en el Palacio Nacional, recibió originales de los acuerdos firmados entre la Onaprep y diversas instituciones públicas, empresariales, educativas y profesionales.

El jefe de Estado agradeció especialmente a los comités de apoyo a la reforma penitenciaria de todas las regiones del país, y resaltó su "trabajo voluntario y desinteresado en favor de la seguridad y la tranquilidad de sus comunidades".

Además, Santana afirmó que la respuesta del Gobierno "coloca la reforma como una política de Estado que garantiza dignidad, seguridad y oportunidades reales de reinserción para las personas privadas de libertad".

La Onaprep fue creada en 2024 mediante el Decreto Núm. 240-24 y cuatro años antes, a través del Decreto Núm. 456-20, el asunto penitenciario fue declarado de interés estratégico.

