La Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) informó este miércoles que, durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025, se beneficiaron a 9,300 familias de militares retirados y a 54,000 del sector civil en diversas comunidades del país, a través de las 120 jornadas de asistencia social ejecutadas por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa.

Las acciones incluyeron la distribución de alimentos, medicamentos, electrodomésticos, equipos médicos, ajuares para el hogar y la orientación respecto a los diferentes programas institucionales. Sin embargo, es importante destacar que el impacto más significativo fue generado por las interacciones y el trato recibido durante la entrega, más allá de los bienes materiales proporcionados.

“No solo es que vinieron a ayudarnos, es que se sentaron conmigo a preguntarme cómo estaba y qué necesito… a veces eso vale más que cualquier cosa”, contó Carmen Vásquez, viuda de un veterano militar en Monte Plata, mientras sostenía la funda de medicamentos que recibió durante el operativo, destaca un comunicado de la entidad.

En San Juan de la Maguana, el pensionado José Ramírez relató algo similar:

“Yo necesitaba un equipo médico que no podía comprar. Me lo entregaron, me explicaron cómo usarlo y me orientaron sobre otros programas. Para mí, eso es un alivio que no tiene precio”, añadió la nota.

Este tipo de testimonios, repetidos una y otra vez en comunidades rurales, barrios del Gran Santo Domingo y provincias fronterizas, muestran que la gestión social de la Junta de Retiro ha cruzado la barrera de lo burocrático para convertirse en acompañamiento real. "Cada entrega, cada conversación y cada visita evidencian una línea clara de trabajo: acercar la JRFPFFAA a la gente, especialmente a quienes sirvieron por décadas al país desde las instituciones militares ".

Bajo la dirección del general Pablo Roberto Jiménez Sánchez, la institución ha establecido una presencia territorial continua. Las jornadas desarrolladas por las Fuerzas Armadas atienden necesidades inmediatas y contribuyen al fortalecimiento de la confianza ciudadana, promoviendo la cooperación y el apoyo entre la comunidad civil y la institución militar.

Los resultados obtenidos este año —54,300 familias beneficiadas— reflejan que el apoyo a los veteranos y a las comunidades vulnerables se consolida mediante acciones concretas. Además, estos logros evidencian la importancia de manifestar gratitud a través de iniciativas que generen esperanza en sectores alejados, así como mediante el acompañamiento a personas como viudas y pensionados, valorando sus experiencias y necesidades.

El programa social desarrollado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas ha tenido un impacto significativo en los reservistas; por tal motivo, conforme a las directrices del Ministerio de Defensa y del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, estas actividades se mantendrán durante el año 2026.