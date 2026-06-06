Cuando un profesor del MIT llamado Joseph Weizenbaum creó uno de los primeros chatbots a mediados de la década de 1960, recibió dos sorpresas consecutivas. La primera fue la facilidad con la que la gente antropomorfizaba el rudimentario programa, al que él llamó Eliza. "Lo que no me había dado cuenta es que una exposición extremadamente breve a un programa informático relativamente simple podía inducir un poderoso pensamiento delirante en personas bastante normales", escribió en su libro de 1976 El Poder de las Computadoras y la Razón Humana.

Pero otra cosa le preocupaba aún más: la rapidez con la que la gente comenzó a imaginar lo que una tecnología como ésta podría hacer algún día, sin detenerse a preguntarse qué debería hacer. En 1966, por ejemplo, investigadores de la Universidad de Stanford escribieron un artículo en el que se planteaba el uso de un programa informático similar al de Weizenbaum como una forma de psicoterapia. "Gracias a las capacidades de tiempo compartido de las computadoras modernas y futuras, un sistema informático diseñado para este fin podría atender a varios cientos de pacientes por hora", escribieron.

Weizenbaum quedó consternado. Pensaba que había "algunas funciones humanas para las que no se debería recurrir a las computadoras. No tiene nada que ver con lo que se puede o no se puede hacer que hagan las computadoras", añadió. "El respeto, la comprensión y el amor no son problemas técnicos".

En su libro, que lo convirtió en lo que él mismo describió como un "hereje" en el campo de la informática, argumentó que las cuestiones más importantes "no eran ni tecnológicas ni siquiera matemáticas; eran éticas. No pueden resolverse planteando preguntas que empiecen por 'puede'. Los límites de la aplicabilidad de las computadoras, en última instancia, sólo pueden expresarse en términos de lo que debería ser".

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Medio siglo después, un extraño silencio se ha apoderado del mercado laboral en muchos países, entre ellos EEUU, donde la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser un campo incipiente, como lo era cuando Weizenbaum escribía en la década de 1970, a convertirse en un sector que ha impulsado al mercado bursátil a máximos históricos. Sin embargo, a pesar de los llamativos titulares que aparecen cada pocos días sobre compañías tecnológicas que realizan despidos impulsados por la IA, en realidad está ocurriendo muy poco en el mercado laboral en general. La tasa de despidos es baja. La tasa de contrataciones es baja. La tasa de renuncias es baja. Es como si todos estuvieran conteniendo la respiración y esperando lo que les han dicho que se avecina.

El mes pasado, Mat Honan, editor en jefe de MIT Technology Review, escribió un ensayo inusual y reflexivo titulado "La era del malestar de la IA" que capturó el estado de ánimo. "Está comprando cosas mientras dormimos. Está descubriendo la estructura de las proteínas. Está diciéndoles a los niños que se suiciden. Está diciéndoles a los niños que se suiciden", escribió. "¿Tendré empleo mañana? ¿Se va a desplomar el mercado? ¿Por qué OpenAI necesita un búnker? ¿Necesito yo un búnker? Quizás yo debería tener un búnker".

Y mientras esperamos, hacemos pronósticos. Sin cesar, hacemos pronósticos. Entre los departamentos gubernamentales, las universidades, los grupos de expertos y los laboratorios de IA, ha surgido un pequeño sector dedicado a producir ejercicios de mapeo técnico, muchos de los cuales utilizan modelos extensos de lenguaje para comparar sus capacidades con todas las tareas que supuestamente forman parte del empleo de cada persona, con el fin de predecir cuáles están más "expuestas" a la automatización. No importa que estas predicciones varíen mucho dependiendo del modelo que se utilice. Y no importa que "expuesto" no te diga nada sobre si tu trabajo podría mejorar como resultado de las nuevas herramientas de IA, o empeorar, o desaparecer por completo.

Y así nos dicen que el 40 por ciento de los empleos en el mundo están expuestos a la IA; o quizás sean 300 millones; o tal vez sólo 92 millones de empleos estén realmente en peligro.

A Weizenbaum no le sorprendería esta obsesión por las predicciones. Ya en la década de 1970, vio que la gente se estaba distrayendo con el "ejercicio innecesario, interminable y, en última instancia, estéril de hacer un catálogo de lo que las computadoras podrán y no podrán hacer".

Las metáforas que usamos son parte del problema. A menudo se dice que una "ola" o un "tsunami" de cambio tecnológico se nos viene encima (de hecho, yo mismo he escrito en estos términos en el pasado). Mustafa Suleyman, director ejecutivo de Microsoft AI, escribió un libro superventas titulado La ola que viene.

Las metáforas son poderosas porque moldean nuestra percepción de lo que nos parece razonable e irrazonable. ¿ ¿Cuál sería un curso de acción sensato si creemos en la metáfora de la IA como un tsunami? Sin duda el primer paso es hacer pronósticos. Trazar los contornos de dónde va a golpear con más fuerza; a quién va a afectar; quién debe prepararse. ¿Qué más? Prepararse para limpiar después; compensar a aquellos cuyos medios de vida han sido arrasados. ¿Y cuál sería una respuesta irracional? Pensar que tienes algún poder sobre la ola en sí misma: su ritmo; su trayectoria; lo que se le debería permitir hacer y lo que no. Nadie quiere parecer el tonto que cree que se puede detener la marea. Estas metáforas también sitúan a los directores ejecutivos de las compañías tecnológicas en el papel de meteorólogos serios, que quieren que la gente sepa lo que se avecina y esperan que se les agradezca la advertencia.

Pero el cambio tecnológico no es análogo a un fenómeno natural. La forma en que la tecnología cambia el mundo está determinada por las instituciones, las leyes, la demanda de los consumidores, la regulación, las estrategias de gestión y el equilibrio de poder en los diferentes lugares de trabajo. Esto no es una declaración ambiciosa, es simplemente un hecho. ¿Por qué hay más radiólogos ahora que en 2016, cuando Geoffrey Hinton, el "padrino de la IA", dijo que deberíamos dejar de formar a nuevos radiólogos porque la IA ya podía hacer su trabajo? Porque la experiencia y el trabajo diario de un radiólogo van mucho más allá de la simple lectura de imágenes. Porque cuando ciertos tipos de productos o servicios se vuelven más baratos, gracias a una nueva tecnología que aumenta la productividad, la demanda de los mismos simplemente se expande. Porque a las compañías de seguros les preocupa asegurar sistemas totalmente autónomos que — si presentan una falla — pueden cometer errores a un ritmo y en una cantidad que ni un radiólogo en un mal día podría cometer.

¿Por qué a algunos periodistas locales de Cleveland, Ohio, se les ha dicho que ahora la IA escribirá sus artículos por ellos, mientras que yo — otra periodista — trabajo para una organización que ha dicho que sus artículos seguirán siendo escritos por humanos? Porque nuestras compañías tienen diferentes modelos de negocio, diferentes personas en la cima y diferentes clientes a quienes complacer.

Lo que esto implica es que el espacio entre lo que las máquinas pueden y no pueden hacer, y cómo el mundo cambia y no cambia, es enorme, y sólo se llenará mediante una serie de decisiones, discusiones, mercados, batallas, compromisos y preferencias humanas.

He pasado los últimos años trabajando en un libro sobre personas en la primera línea del cambio tecnológico, desde camioneros y trabajadores de almacén hasta traductores y guionistas de Hollywood. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que ninguna de estas personas se quedó paralizada mientras un "tsunami" las arrollaba. Cuando el cambio pasa de ser algo abstracto pero inminente a algo real y presente, la gente no se limita a cerrar los ojos y esperar lo mejor. No se quedan sentados pasivamente entre las ruinas de sus antiguas carreras, esperando a que el gobierno los compense de alguna manera. Toman medidas, tanto a nivel individual como colectivo, para aprovechar las oportunidades o alejarse de los riesgos y, cuando las circunstancias lo permiten, para influir activamente en la propia tecnología y en la forma en que se implementa.

A nivel individual, conocí a traductores profesionales con mucha experiencia que estaban enojados y tristes porque las tecnologías de traducción automática habían despojado a su trabajo de significado y placer. Gran parte del trabajo, ahora, consistía en "post-editar" las traducciones de las máquinas: revisarlas y pulirlas, al doble de velocidad, por la mitad del precio. Pero no se limitaban a aceptarlo. Algunos se estaban pasando a profesiones afines; otros estaban cambiando sus propios modelos de negocio para vender sus servicios directamente a los clientes, en lugar de hacerlo a través de agencias. Una de mis entrevistadas, Rebecca Porwit, me dijo que simplemente se negaba a verse a sí misma como una "perdedora" del cambio tecnológico. "Nos quita todo nuestro sentido de agencia", dijo. "Simplemente no estoy dispuesta a dejar que eso suceda. Voy a intentar luchar por esto".

También en el lugar de trabajo vi ejemplos de trabajadores y empleadores que estaban abordando las nuevas tecnologías de una manera muy alejada de la narrativa de "insistencia del empleador/resistencia del empleado" que parece estar arraigándose en algunas compañías estadounidenses como Meta. En países como Suecia, la gente ya cuenta con décadas de experiencia acumulada sobre cómo afrontar los cambios tecnológicos. El sistema laboral desarrollado en Suecia se ha basado desde hace mucho tiempo en el principio de la "codeterminación" entre trabajadores y empleadores.

A diferencia de muchas compañías de EEUU y el Reino Unido, donde existe una creciente desconfianza entre empleadores y trabajadores respecto a la IA, los trabajadores (en este caso, mineros) que conocí en Suecia tuvieron voz y voto en su implementación, por lo que se sentían menos temerosos al respecto. Uno de ellos me dijo: "No somos tan hostiles a la tecnología. Estamos más abiertos a hacer cosas nuevas. Vemos las posibilidades".

En el ámbito de la política local y nacional, la gente también ha comenzado a sacudir la sensación de parálisis y a hacer preguntas que comienzan con "debería". En EEUU, las comunidades protestan contra los nuevos centros de datos. Los distintos estados han estado intentando regular los sistemas de IA, y han proliferado las demandas, particularmente en el ámbito de los chatbots y la seguridad infantil. No debería sorprender que la seguridad de los niños se haya convertido en uno de los primeros temas en imponerse. Lo mismo ocurrió durante la Revolución Industrial, donde algunas de las primeras Leyes de Fábricas fueron intentos de evitar que los niños pequeños tuvieran que trabajar turnos largos en las nuevas fábricas. En aquel entonces, como ahora, incluso una sociedad desconcertada y desorientada por el ritmo del cambio fue capaz de movilizarse finalmente para proteger a sus jóvenes.

De hecho, quienes parecen seguir más hipnotizados son precisamente aquellos que, supuestamente, están al mando. Es tentador sospechar que los trabajadores del sector tecnológico en lugares como Silicon Valley se ven a sí mismos como los amos del universo y a todos los demás como "personajes no jugables": un término despectivo del mundo de los videojuegos que describe a los personajes secundarios de los juegos de computadora, que sólo están ahí para facilitar el avance del juego o añadir un poco de atmósfera. Pero la realidad es aún más extraña.

En Silicon Valley, que está plagado de vallas publicitarias con lemas como "Dejen de contratar humanos" y "Eso es tan agéntico", muchas personas creen que están trabajando en el último invento de la humanidad; que una vez que la IA alcance un punto de inflexión, se embarcará en una mejora recursiva, volviéndose cada vez mejor por sí misma. Y una vez que eso suceda, algunos piensan que la estructura social se fijará: que habrá algunos ganadores y muchos perdedores. En un artículo del mes pasado para el New York Times titulado "Silicon Valley se prepara para una clase marginada permanente", la primera línea de la escritora Jasmine Sun, radicada en San Francisco, fue: "La mayoría de las personas que conozco en la industria de la IA piensan que la persona promedio está perdida, y no tiene idea de qué hacer al respecto".

Hay algo revelador en la palabra "permanente", que implica una falta de fe en la política para abordar la desigualdad de oportunidades o resultados. Quizás eso no sea una sorpresa, dada la situación actual de la política estadounidense. Pero sospecho que también va más allá. En 1992, el crítico cultural Neil Postman escribió un libro titulado Tecnópolis, en el que sostenía que las nuevas tecnologías de la información estaban acelerando el futuro que tanto le había preocupado a Weizenbaum. "Tecnópolis", escribió Postman, "es lo que ocurre cuando una cultura, abrumada por la información generada por la tecnología, intenta emplear la propia tecnología como medio para proporcionar una dirección clara y un propósito humano".

Si hay algún lugar que se está rindiendo ante la ideología de tecnópolis, es Silicon Valley, un lugar donde la gente compite por crear máquinas "superinteligentes" y "agentes" que supuestamente podrán resolver todos los problemas de la humanidad por nosotros, desde la pobreza hasta el cambio climático, pero que también podrían dejar a mucha gente sin empleo o, de hecho, simplemente acabar con todos. Los líderes tecnológicos nos dicen que no saben con certeza qué rumbo tomará todo esto. Lo único que saben es que no pueden detenerse.

El mes pasado, el Papa León publicó en el Vaticano una encíclica sobre la IA titulada "Magnifica humanitas", en la que escribió que, aunque "no todos tienen el mismo poder para marcar la diferencia, nadie está exento de responsabilidad" a la hora de dar forma al futuro.

También habló otra persona: Chris Olah, uno de los cofundadores de la compañía de IA, Anthropic. Alguien que, podría pensarse, tiene bastante poder para marcar la diferencia. Pero le pidió al resto del mundo que intervenga. "Todos los laboratorios de vanguardia de IA —incluyendo Anthropic — operan dentro de un conjunto de incentivos y restricciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto", dijo. "La presión por mantener la viabilidad comercial y permanecer a la vanguardia de la investigación. La presión geopolítica. Y las presiones más antiguas y mundanas del orgullo y la ambición. Por muy sinceramente que cualquiera de nosotros pretenda hacer lo correcto — y creo que muchos lo hacemos — siempre nos veremos influidos por esos incentivos. Necesitamos críticos bien informados que nos digan — a los laboratorios — cuándo estamos fallando. Necesitamos voces morales que los incentivos no puedan doblegar".

En su libro de 1976, Weizenbaum escribió sobre algo que llamó "coraje cívico". "Cada individuo debe actuar como si todo el futuro del mundo, de la propia humanidad, dependiera de él. Cualquier cosa menos que eso es eludir la responsabilidad y es en sí misma una fuerza deshumanizadora, ya que cualquier cosa menos que eso anima al individuo a verse a sí mismo como un mero actor en un drama escrito por agentes anónimos".

Eso puede sonar un poco grandilocuente para un libro que, al menos en apariencia, trata principalmente sobre programación informática. Pero como alguien que escapó del Holocausto cuando era niño, Weizenbaum sabía que es peligroso cuando las personas comienzan a ver a otras personas como "personajes no jugables"; y aún más peligroso si comienzan a verse a sí mismas de esa manera.

Mi impresión es que la era del "malestar de la IA" está llegando a su fin, al menos en todas partes excepto en el lugar que supuestamente está a cargo de ella. Es cierto que intentar dar forma a la aplicación de la tecnología a través del debate, el compromiso y la acción humanos puede ser agotador y requerir mucho esfuerzo. Participar en la política, ya sea en el ámbito laboral, en la comunidad o a nivel nacional, puede resultar a menudo exasperante e insatisfactorio. Pero es mejor que quedarse mirando pasivamente mientras un puñado de personas se apresuran a decidir el futuro, cuando ni siquiera ellas parecen creer que se les pueda confiar esa responsabilidad.

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