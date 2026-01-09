Juramentado Julio César Landrón como nuevo director del SNS

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, juramentó al doctor Julio César Landrón como nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), y aseguró que ambas instituciones continuarán trabajando de manera articulada para continuar fortaleciendo el sistema de salud dominicano.

Durante el acto, Atallah resaltó la importancia de la coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el SNS para garantizar servicios más eficientes, humanos y accesibles, señalando que la articulación institucional es clave para responder a las necesidades de la población y enfrentar los retos pendientes del sector sanitario.

El ministro valoró el desempeño de Landrón al frente del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, destacando su honestidad, capacidad gerencial y experiencia en la Red Pública, aseguró que desde esta nueva posición podrá dar continuidad a los avances logrados en el sistema de salud.

“El país cuenta con un nuevo director del Servicio Nacional de Salud que reúne las características necesarias para convertirse en una pieza clave en la continuidad de la mejoría del sistema sanitario. Los avances se evidencian en las obras realizadas, los indicadores alcanzados y los reconocimientos internacionales obtenidos, lo que demuestra que se ha estado trabajando de manera sostenida”, expresó Atallah.

Mientras que, Julio César Landrón, tras prestar juramento, agradeció la confianza del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña, y afirmó que asume la dirección del SNS con responsabilidad y vocación de servicio, convencido de que esta función representa una causa orientada a proteger la vida, la dignidad y el bienestar del pueblo dominicano.

Landrón indicó que el compromiso asumido es con la población y con las familias dominicanas y no se permitirá defraudar esa confianza.

El nuevo director ejecutivo del SNS agregó que su gestión estará enfocada en fortalecer un sistema de salud más humano, accesible y eficiente, respaldando la labor del personal sanitario y garantizando una atención digna y de calidad para toda la población.

Ambos funcionarios coincidieron en que el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y el SNS será fundamental para seguir avanzando en el fortalecimiento del sistema de salud nacional.

¿Quién es Julio César Landrón?

El doctor Julio César Landrón es médico cirujano ortopedista, con maestría en Salud Pública y diplomado en Alta Gerencia y Gestión Empresarial en Salud. Se ha desempeñado como director provincial de Salud en la provincia Sánchez Ramírez, además de profesor y jefe de residentes del Hospital Dr. Darío Contreras.

Al momento de su designación se desempeñaba como director del Hospital Traumatológico Ney arias Lora.

La designación, mediante el Decreto 6-26, se realizó conforme a lo establecido en la Ley núm. 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud, la cual dispone que el titular del SNS sea escogido por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), con la aprobación previa del Consejo Directivo del SNS.

En el acto estuvieron presentes, el doctor Mario Lama, quien ostentaba la dirección del SNS; Edison Féliz Feliz, director del Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO); los viceministros de Salud, Eladio Pérez, Raysa Bello, Yudelka Batista y Gina Estrella; además, el director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, PROMESE/Cal, José Luis López Pérez, los directores y parte de colaboradores del doctor Landrón.

