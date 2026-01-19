La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, validó el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público a favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar Óscar Arturo Chalas Guerrero, y lo liberó totalmente de culpas en el marco del caso de corrupción Operación Calamar.

En octubre pasado, Óscar Chalas Guerrero admitió haber cobrado a bancas de apuestas ilegales para permitir su operación y solicitó un criterio de oportunidad al Ministerio Público que verificó que restituyó la suma total de RD$20 millones al Estado dominicano y brindó una colaboración sustancial en la investigación, lo que resultó que la jueza formalizara hoy la extinción de la acción penal en su contra.

Entregó RD$17 millones mediante cheques certificados y otros RD$3 millones equivalentes al valor estimado de dos vehículos de lujo: un Audi Q7 del año 2014 y un Volvo XC90 Momentum T5 del año 2019.

En virtud de la resolución, el tribunal ordenó el levantamiento inmediato de todas las medidas de coerción que pesaban sobre Chalas Guerrero, incluyendo el impedimento de salida del país y la obligación de presentación periódica, dejándolo completamente libre de responsabilidad penal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más