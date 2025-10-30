Óscar Chalas Guerrero, exdirector de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, admitió haber cobrado a bancas de apuestas ilegales para permitir su operación y solicitó un criterio de oportunidad al Ministerio Público, según lo expuesto este jueves en el Cuarto Juzgado de Instrucción.

Chalas devolvió al Estado RD$ 17 millones mediante cheques y entregó dos vehículos cuyo valor conjunto ronda los tres millones, como parte del acuerdo con la Fiscalía.

En sus declaraciones ante la jueza Altagracia Ramírez, el exfuncionario implicó al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al afirmar que lo puso en conocimiento de la estructura de cobros y que, tras aceptar inicialmente detenerla, Guerrero ordenó mantenerla cuando bajaron las recaudaciones.

Chalas detalló que se cobraban entre RD$ 3,000 y 6,500 mensuales "para dejar operar esas bancas" y dijo que, "al tratarse de muchas, ignoraba el monto total recaudado".

Criterio de oportunidad

La entrega de bienes y la colaboración de Chalas se enmarcan en las diligencias relacionadas con Operación Calamar, caso en el que figuran como principales imputados exministros y más de 30 personas vinculadas al presunto entramado de corrupción.

La directora de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, solicitó a la jueza la homologación del criterio de oportunidad a favor de Chalas y renunció a perseguirlo penalmente por su “colaboración útil” en la investigación contra otros implicados.

