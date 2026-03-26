La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado Minyety, impuso una multa de 500 mil pesos a la cantante urbana Yailin La Más Viral (Jorgina Guillermo Díaz), como medida dentro del proceso judicial que enfrenta por presunta posesión ilegal de armas de fuego. La sanción podrá ser cubierta mediante aseguradora.

La decisión judicial se produce dos días después de que la artista fuera arrestada por agentes de la Policía Nacional durante un operativo en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, donde le fueron ocupadas dos armas de fuego en el interior de su vehículo.

El arresto: un Lamborghini, dos armas y tres ocupantes

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La detención de Yailin ocurrió el martes 24 de marzo, alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) interceptaron a la artista en la calle Aris Azar del sector Los Mina, según informó la Policía Nacional a través de medios locales.

La cantante se desplazaba en un vehículo marca Lamborghini, color verde, placa Z007935, acompañada de otras dos personas cuyas identidades las autoridades mantuvieron en reserva inicialmente. Durante la revisión vehicular, los agentes hallaron dos armas de fuego en el interior del automóvil.

Tras el procedimiento, Yailin fue trasladada al destacamento policial de Los Mina y posteriormente remitida a la Fiscalía de Santo Domingo Este, según reportó AFP News.

Trasladada a la cárcel preventiva de San Luis

Ese mismo martes, alrededor de las 6:42 de la tarde, la artista fue trasladada a la Cárcel Preventiva de San Luis bajo un fuerte contingente policial, mientras el Ministerio Público y el fiscal Wilson Díaz evaluaban el caso dentro del plazo legal correspondiente, de acuerdo con lo reportado.

La defensa: "Las armas no son de ella"

El equipo legal de la cantante —integrado por los abogados Randy Joel Banks, Henry Romero y Josué García— salió al paso de las acusaciones y aseguró que las armas halladas en el vehículo no pertenecen a la artista.

"El Ministerio Público sabe de quiénes son", afirmaron los togados. Los abogados indicaron que Yailin desconocía la presencia de las armas en su vehículo, ya que la persona que supuestamente las introdujo lo hizo sin su consentimiento.

La defensa cuestionó además la actuación del Ministerio Público, alegando que ya existe una investigación preliminar en curso que habría identificado al verdadero responsable. "Es importante señalar que aquí se está atacando a una figura, donde ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar y sabe quién es el responsable del hecho que se le quiere endilgar", sostuvo la defensa.

Un caso que enciende la polémica

El arresto de una de las figuras más mediáticas de la música urbana dominicana generó amplia cobertura tanto en medios locales como internacionales. Telemundo y Univision dedicaron segmentos especiales al caso, que reavivó el debate sobre la portación de armas ilegales y el tratamiento judicial a figuras públicas en República Dominicana.

La multa de RD$500,000 impuesta por la jueza Casado Minyety representa una medida económica dentro del proceso, mientras se define el curso de la investigación y las eventuales medidas de coerción que podrían aplicarse a la intérprete de éxitos como "Chivirika" y "Mía".

El caso sigue abierto y se espera que el Ministerio Público presente formalmente los cargos en los próximos días.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más