La jueza del departamento de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, Yiberty Polanco, se reservó para el próximo viernes a las 2:30 de la tarde la decisión de la medida de coerción que se conoció contra las 10 personas que fueron apresadas en allanamientos de la Operación XL526.

Según informaciones preliminares de la investigación del Ministerio Público, se trata de una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a personas residentes en Estados Unidos.

La juez Polanco hizo el anuncio (que daría a conocer la decisión el próximo viernes) pasadas las 4:00 de la tarde de este miércoles, luego de unas seis horas de debates entre las partes.

Los abogados de la defensa alegan que el Ministerio Público ha procurado sustentar el proceso con víctimas que no existen y con aspectos irregulares, razón por la cual aseguran que los imputados tendrán que ser dejados libres de manera pura y simple.

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Los abogados también han argumentado que a sus clientes les han violado sus derechos desde el momento de la detención, el pasado 2 de junio de 2026, en allanamientos llevados a cabo en Santiago, Puerto Plata y Jacagua. Algunos de los defensores han denunciado que los involucrados fueron secuestrados.

Por el caso son procesados Carlos José Farra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Yusmery Altagracia Cabrera Peña, Danny Rafael Lagual Ferreira, Pedro Antonio Pichardo Paulino, conocido como "Pedro Navaja", y Julio Antonio Peralta.

Prisión y declaración compleja

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva de al menos un año para cada uno de los imputados y que se declare el caso como complejo.

En el proceso de las audiencias, desarrolladas en cuatro sesiones, tras tres aplazamientos, asistieron a la sede del Palacio de Justicia local decenas de personas en apoyo a los imputados, que el Ministerio Público ha señalado como integrantes de una banda criminal.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más