La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) realizó una jornada de asistencia social en el sector Villa Liberación, provincia San Juan, que incluyó consultas médicas gratuitas, entrega de medicamentos y distribución de artículos de primera necesidad.

La actividad contó con la participación del Ejército de República Dominicana, la Gobernación Provincial y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Consultas médicas y entrega de ayudas

La jornada se desarrolló en el Centro Educativo Fe y Alegría, donde se ofrecieron consultas de pediatría, ginecología, cardiología, oncología, odontología, medicina interna y oftalmología. Los asistentes también pudieron recibir medicamentos, de acuerdo con las indicaciones de los especialistas.

La asistencia social incluyó la entrega de electrodomésticos, sillas de ruedas, raciones de alimentos, canastillas para embarazadas y mosquiteros. También se ofrecieron servicios de afiliación y carnetización de SeNaSa.

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La actividad, denominada La Ruta Comunitaria, fue coordinada por la DGDC con la colaboración del Ejército, la Gobernación Provincial y SeNaSa.

Jornada en comunidades vulnerables

El director general de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán, supervisó el operativo junto con la gobernadora provincial, Ana María Castillo; el director del Servicio Regional de Salud El Valle, César Benzán, y representantes de las instituciones participantes.

Guzmán explicó que estas actividades buscan acercar los servicios y la asistencia estatal a comunidades vulnerables. También señaló que la iniciativa responde a la orientación del presidente Luis Abinader de mantener el acompañamiento gubernamental a los sectores con mayores necesidades.

«Él sabe que estamos en esta actividad, sabe que estamos aquí; el sector Villa Liberación es una comunidad vulnerable y por lo que este operativo trae resultados positivos», expresó Guzmán.

Por su parte, Castillo agradeció la participación de las entidades involucradas y valoró la realización de la jornada en beneficio de las familias de San Juan.

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