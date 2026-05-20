A partir del 8 de julio de 2026, JetBlue y Wingo suspenderán sus vuelos directos desde el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey, EE.UU.) hacia Santo Domingo y Punta Cana. La medida, parte de un reacomodo regional de rutas aéreas, afecta especialmente a la comunidad dominicana residente en el noreste estadounidense, que verá reducidas sus opciones de conectividad directa.

¿Qué cambia para los viajeros dominicanos?

JetBlue, una de las principales aerolíneas que conecta Estados Unidos con República Dominicana, dejará de operar sus rutas desde Newark Liberty International Airport (EWR) hacia Santo Domingo y Punta Cana. La suspensión se hará efectiva el 8 de julio de 2026. En paralelo, Wingo también ha anunciado la salida de su ruta Bogotá-Santo Domingo, sumando presión sobre la oferta de vuelos hacia el país.

Aunque JetBlue mantendrá vuelos hacia República Dominicana desde el aeropuerto JFK de Nueva York, la decisión implica que los pasajeros que tradicionalmente utilizaban Newark —especialmente dominicanos residentes en Nueva Jersey y áreas cercanas— deberán reorganizar sus itinerarios, posiblemente enfrentando mayores tiempos de traslado y, potencialmente, tarifas más elevadas por la reducción de competencia.

¿Por qué JetBlue cancela estas rutas?

Según reportes oficiales, la medida responde a una reorganización estratégica de JetBlue, que busca concentrar recursos en mercados de mayor rentabilidad ante un contexto de presión operativa, aumento de costos y cambios en la demanda.

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El ajuste no significa un retiro del mercado dominicano, pero sí una menor presencia desde una terminal clave para la diáspora.

Medios de comunicación, sin embargo, señalaron que la decisión de JetBlue responde principalmente a los elevados costos operativos en el aeropuerto de Newark y a la performance de ciertas rutas que, si bien presentaban ocupación, no alcanzaron los resultados financieros esperados.

“Gran parte de estos cambios están ligados a Newark, donde varias rutas sencillamente no han rendido como necesitamos”.

Además, indicaron que JetBlue estaría enfrentando limitaciones en su flota, lo que la obliga a reasignar aeronaves hacia rutas con mayor demanda y mejor desempeño económico.

El sector aéreo regional atraviesa una etapa de ajustes, en la que tanto aerolíneas tradicionales como de bajo costo están revisando rutas y capacidad ante la competencia y la necesidad de optimizar operaciones. La salida de Wingo de la ruta Bogotá-Santo Domingo refuerza esta tendencia.

Implicaciones para la comunidad y el turismo

La suspensión de vuelos directos desde Newark afecta principalmente a la comunidad dominicana que viaja por motivos familiares, laborales o turísticos, y que depende de conexiones ágiles y accesibles. Newark es considerado un punto estratégico por su cercanía a importantes núcleos de población dominicana en Nueva Jersey y Nueva York.

La evolución de la oferta aérea hacia República Dominicana dependerá de la respuesta de otras aerolíneas y de la dinámica de la demanda. Es clave monitorear si nuevas compañías ingresan a cubrir las rutas suspendidas o si se profundiza la concentración en determinados aeropuertos, lo que podría afectar precios y disponibilidad.

¿Qué opciones tienen los pasajeros afectados?

La suspensión afecta a quienes tenían previsto volar directamente entre Newark y Santo Domingo o Punta Cana a partir de julio. JetBlue informó que los pasajeros con reservas en esas rutas podrán:

Seleccionar vuelos alternativos de JetBlue, principalmente a través del aeropuerto JFK de Nueva York , que mantendrá conexiones con República Dominicana.

de , que mantendrá conexiones con República Dominicana. Solicitar un reembolso completo a la forma de pago original, en caso de no optar por una alternativa.

La aerolínea recomienda a los clientes revisar el estado de sus reservas y comunicarse con el servicio de atención para gestionar cambios o devoluciones.

Impacto y contexto de la medida de JetBlue

Si bien JetBlue no detalló la cantidad de vuelos diarios afectados, la suspensión implica una reducción en la conectividad directa entre Nueva Jersey y República Dominicana, un corredor aéreo relevante para la comunidad dominicana en EE.UU. y para el turismo hacia el Caribe.

La decisión se enmarca en un contexto de ajustes en la industria aérea estadounidense, donde varias compañías revisan sus operaciones ante el aumento de costos aeroportuarios, la inflación y desafíos logísticos post-pandemia.

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