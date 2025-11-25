El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará el miércoles República Dominicana para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar de Washington en aguas internacionales del Caribe, informó este martes la embajada estadounidense en Santo Domingo.

Hegseth arribará a la isla cerca del mediodía, según una convocatoria de la embajada. El anuncio de su visita coincide con el jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, a Trinidad y Tobago este martes.Tanto República Dominicana como Trinidad son aliados de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Washington acusa al venezolano Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles al que este lunes designó como grupo terrorista.

El secretario de Defensa se reunirá con el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, para "reafirmar el compromiso de Estados Unidos de defender la patria, proteger a nuestros socios regionales y garantizar la estabilidad y seguridad en todas las Américas", dijo el Pentágono en un comunicado.

"Seguimos trabajando con los Estados Unidos, porque esta es una lucha fuerte y más en algunos países, principalmente de Sudamérica, que han aumentado la cantidad de producción de narcotráfico, especialmente de cocaína", dijo Abinader en LA Semanal de la víspera.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Abinader reveló ayer que Hegseth visitaría República Dominicana para, entre otros puntos, "fortalecer" los "esfuerzos conjuntos" en la lucha contra el narcotráfico y para "seguir coordinando" la "confianza" entre ambos países para enfrentar ese y otros delitos transnacionales.

"Hemos tenido (Estados Unidos y República Dominicana) una colaboración, una lucha fuerte contra el narcotráfico en momentos en que ha aumentado la producción de cocaína en algunos países de Sudamérica", refirió Abiander.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, pero el presidente venezolano denuncia que se trata de un operativo que busca derrocarlo.

La lucha contra el narcotráfico también fue abordada por el general Caine en su reunión de este martes con la primera ministra trintense, Kamla Persad-Bissessar.

El Estado Mayor Conjunto dijo en un comunicado que ambos abordaron los "desafíos" que afectan a la región, incluyendo los "efectos desestabilizadores del tráfico ilícito de narcóticos, armas y personas, así como las actividades de las organizaciones criminales transnacionales".

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más