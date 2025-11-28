Jefe del Ejército niega incursión de bandas haitianas para delinquir en la frontera dominicana

El mayor general Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de la República Dominicana, afirmó que no existen evidencias de que la carretera internacional entre Haití y la República Dominicana esté siendo utilizada por grupos de pandilleros haitianos para cometer secuestros, agresiones o asesinatos contra ciudadanos dominicanos, tal como fue denunciado esta semana por un congresista de la provincia de Dajabón.

Iván Camino rechazó las declaraciones del diputado oficialista Tony Bengoa, quien habría señalado que ciertos tramos de la carretera internacional en la frontera se han convertido en un "corredor de muerte”. Según Bengoa, personas dominicanas que transitan hacia Comendador estarían expuestas a las bandas haitianas que cometen secuestros y hasta asesinatos, situación que describió como inhumana e insostenible.

No obstante, el jefe del Ejército ha manifestado que tanto la carretera internacional como la totalidad de la frontera se encuentran bajo control de las unidades operativas del Ejército de la República Dominicana.

El militar señaló que, en la actualidad, la principal amenaza en la frontera es la situación de desesperanza y extrema pobreza que afecta a diversas comunidades haitianas situadas en la línea limítrofe. Esta circunstancia ha provocado un notable aumento en la inmigración ilegal hacia territorio dominicano, desafío que el Ejército afronta con firmeza.

El alto oficial indica que la situación de inseguridad se presenta en el territorio haitiano, específicamente en la comunidad de Mirebalais y en el poblado de Ganthier. Ambas localidades están ubicadas cerca de la frontera entre ambos países: Mirebalais al lado de la provincia Elías Piña y Ganthier en las proximidades del municipio de Jimaní.

Afirmo que el diputado Bengoa, quien representa a la provincia de Dajabón, tiene conocimiento sobre la situación en la frontera; no obstante, consideró posible que sus declaraciones hayan sido interpretadas fuera de contexto, dado que la información difundida difiere de la realidad actual en dicha zona.

Recorrido por la carrera internacional

El mayor general Jorge Iván Camino Pérez realizó recientemente una visita a varios puntos de la frontera ubicados en las provincias Independencia y Elías Piña. Durante su recorrido, supervisó el estado de la seguridad en la zona, evaluó las operaciones militares relacionadas con el control migratorio y sostuvo reuniones con los oficiales responsables. Luego, recorrió parte de la carretera internacional para verificar la efectividad de las medidas de vigilancia implementadas en la región.

La primera inspección se realizó en el destacamento de Tierra Virgen, situado a aproximadamente 3,000 pies de altitud en los cerros de Bucan Base, Sierra de Neiba, dentro del área asignada al 14.º batallón de infantería con sede en Jimaní. En esta visita, se supervisaron los avances en la construcción de nuevas instalaciones y de un helipuerto.

Posteriormente, se trasladó al municipio de Comendador, en la provincia Elías Piña, donde visitó el destacamento de Macasías. A continuación, se dirigió al área de Las Dos Bocas (confluencia de los ríos Macasías y Artibonito), así como a los destacamentos de Guaroa y Guayabal. Luego prosiguió hacia el puesto del ejército en Hato Viejo y recorrió las áreas denominadas paso de Nonón y paso de Javier. Finalmente, continuó hasta el destacamento de Bánica y culminó el primer tramo de su recorrido en la 25.ª compañía ubicada en Pedro Santana.

Asimismo, el comandante del Ejército partió desde Pedro Santana y recorrió la Carretera Internacional, comenzando en el puesto La Cadena. Durante el trayecto visitó los puestos de Los Cacaos, El Corte, Sombrero, Palmita, Guayajayuco y Los Algodones, así como el destacamento de Villa Anacaona, concluyendo finalmente en el puesto situado en el kilómetro 2.

Finalmente, para concluir la visita a la zona fronteriza, el alto oficial y su comitiva realizaron un recorrido por las instalaciones de la 17.ª Compañía en Restauración, el puesto ubicado en el kilómetro 14, la Inspectoría de Loma de Cabrera con sede en la Fortaleza General José Cabrera, finalizando en la Fortaleza Beller, base del 10.º Batallón de Infantería asentado en Dajabón.