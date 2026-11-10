La Junta Central Electoral (JCE) aseguró este martes que la nueva cédula de identidad y electoral no presenta vulnerabilidades que comprometan la seguridad de los datos personales de los ciudadanos ni permitan la clonación o falsificación del documento, tras examinar los materiales técnicos publicados por la empresa FACTOR.

Mediante un comunicado, el organismo electoral informó que consultó al consorcio EMDOC, responsable del proyecto de renovación de la cédula, y a expertos internacionales en criptografía y documentos de identidad, quienes, según indicó, confirmaron la seguridad de los chips incorporados en el documento.

"Podemos afirmar de manera categórica que no existe ninguna vulnerabilidad en los chips que comprometa la integridad de los datos de la nueva cédula ni permita su clonación o falsificación", expresó la institución.

La respuesta de la JCE se produce después de que FACTOR divulgara una investigación técnica en la que advirtió sobre presuntas fallas de configuración en los mecanismos de seguridad del chip, particularmente en los sistemas utilizados para verificar su autenticidad y prevenir clonaciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre los señalamientos de la empresa figuran el presunto uso de un algoritmo criptográfico considerado obsoleto y de un certificado de desarrollo en el mecanismo de autenticación del documento.

Sin embargo, la JCE rechazó que estos señalamientos demuestren vulnerabilidades que comprometan la integridad de los datos personales o permitan falsificar la nueva cédula.

JCE asegura que las pruebas de seguridad fueron superadas

El organismo explicó que, desde la contratación del proyecto y durante su implementación, se han realizado diversas auditorías de seguridad, cuyos resultados tienen carácter confidencial debido a que contienen información relacionada con la seguridad nacional.

En ese sentido, precisó que tampoco pueden divulgarse las medidas de seguridad correspondientes a los niveles 2 y 3, este último de carácter forense, por tratarse de mecanismos de protección del documento de identidad.

La Junta indicó que los datos personales y el sistema que impide copiar el chip están protegidos mediante criptografía de curva elíptica, conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI).

Asimismo, aseguró que cada chip dispone de una clave única que no puede extraerse, como parte de los mecanismos destinados a impedir su reproducción.

Sobre los materiales técnicos difundidos por FACTOR, la institución sostuvo que estos evidencian que los intentos de modificar los datos, vulnerar el canal de comunicación seguro o falsificar la firma digital de la JCE fueron rechazados por la cédula.

También afirmó que ninguno de los escenarios de ataque planteados por la empresa fue ejecutado contra un sistema real.

Publicarán herramientas para validar la nueva cédula

Como medida adicional, el Pleno de la JCE instruyó publicar en su portal institucional el certificado raíz de la nueva cédula y su lista de revocación, acompañados de una guía técnica para que las entidades públicas y privadas puedan validar electrónicamente el documento.

La institución explicó que estas herramientas permitirán facilitar los procesos de verificación de autenticidad conforme a las prácticas internacionales de seguridad.

Asimismo, destacó que la nueva cédula recibió el reconocimiento de Mejor Documento de Identidad 2026 en Latinoamérica, otorgado por Reconnaissance International, de Inglaterra, durante el evento High Security Printing Latin America 2026.

La JCE reiteró que la renovación del documento de identidad constituye un proyecto de Estado vinculado con la soberanía y la seguridad nacional, y rechazó que presente las vulnerabilidades que se le han atribuido.

"La JCE se reserva el derecho de tomar las medidas legales pertinentes, a los fines de preservar la confianza y la seguridad nacional del documento de identidad de los dominicanos y las dominicanas", advirtió el organismo electoral.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más