La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre que cayó al vacío desde el cuarto nivel del área de parqueo del centro comercial Plaza Central, en un hecho ocurrido alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 19 de mayo de 2026.

La información fue ofrecida por Diego Pesqueira, director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, quien explicó que los agentes se encuentran levantando y revisando las cámaras de seguridad del lugar como parte de las diligencias iniciales para esclarecer las circunstancias.

Según el vocero, la víctima fue identificada como Joselito del Rosario Paulino, de 49 años.

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Pesqueira indicó que, de manera preliminar, un vigilante del lugar reportó que el hombre “se habría lanzado al vacío con fines suicidas”. Sin embargo, subrayó que la investigación está en curso y que será más adelante cuando las autoridades puedan confirmar si se trató de un accidente, de un acto voluntario o si hubo intervención de terceros.

Las autoridades reiteraron que ofrecerán mayores detalles “oportunamente”, conforme avancen las indagatorias.

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