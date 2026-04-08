El tránsito vehicular se encuentra parcialmente restringido en varias zonas del Distrito Nacional debido a las inundaciones provocadas por las recientes lluvias, lo que ha generado complicaciones en la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Entre las áreas afectadas figuran el desnivel Tunti Cáceres; el sector Los Prados en la calle Lorenzo Despradel (tramo Font Bernard – Olof Palme); y el sector Paraíso en la calle Fernando Carias Lavander (tramo Winston Churchill – Manuel de Jesús Troncoso), así como el sector Las 800.

También se reportan limitaciones en Luperón con San Antón; la avenida Francisco Caamaño con el Puente Flotante (con circulación limitada); la intersección de la avenida Monumental con la autopista Duarte; la prolongación 27 de Febrero con Manoguayabo; Cuesta Brava, Cuesta Hermosa y el sector Fundación; la calle Aída Portalatín en La Castellana; la urbanización Fernández; el kilómetro 12 de la avenida Isabel Aguiar (entre la entrada de El Café y la avenida Independencia) y el puente de Los Girasoles.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) exhortó a la ciudadanía a tomar rutas alternas, mantenerse atenta a los avisos oficiales y desplazarse con precaución ante las condiciones de las vías.

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