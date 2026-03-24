El Ministerio de Interior y Policía emitió la Resolución MIP-RR-0001-2026, mediante la cual establece medidas preventivas relacionadas con la conmemoración de la Semana Santa 2026, incluyendo la prohibición de fiestas masivas en espacios públicos y zonas turísticas durante el asueto.

Según la resolución, se prohíben las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y sus alrededores, así como la instalación de estructuras temporales para actividades festivas en estos lugares, desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026, inclusive.

El documento establece que se consideran fiestas masivas aquellos eventos o celebraciones que concentren un gran número de personas en un mismo lugar, generalmente en espacios públicos o de acceso abierto, donde se realizan actividades recreativas con música de alta potencia, bailes, consumo de bebidas alcohólicas, espectáculos o animación, y que por la magnitud de asistentes puedan generar impactos en la seguridad, el orden público, la movilidad o la convivencia ciudadana.

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Asimismo, la resolución dispone que queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, el día 3 de abril de 2026, medida que busca preservar el orden público y el respeto a la conmemoración religiosa.

El Ministerio también instruyó a la Policía Nacional y a la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) a velar por el fiel cumplimiento de la resolución y tomar las medidas correspondientes ante cualquier violación.

Las autoridades explicaron que estas disposiciones se adoptan debido al incremento significativo de desplazamientos y concentración de personas en playas, ríos y zonas turísticas durante la Semana Santa, por lo que las medidas buscan reducir riesgos de accidentes, prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de las familias y ciudadanos durante el asueto.

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