Efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD) y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron 78 libras presumiblemente marihuana, en medio de un operativo de interdicción, realizado en el municipio de Las Matas de Farfan, provincia de San Juan.

Mediante un comunicado, la DNCD explicó que las unidades operativas, ejecutaron labores de seguimiento y vigilancia, para interceptar al conductor de un vehículo, que según informes de inteligencia se trasladaba por la calle Francisco del Rosario Sánchez, sector Matayaya, con una indeterminada cantidad de sustancias narcóticas.

Al intervenir la yipeta marca Nissan, color blanco, previa autorización del fiscal y en presencia del imputado, se localizó en el baúl, 12 pacas del presunto vegetal, con un peso aproximado a las 78 libras.

Durante la inspección fue detenido un dominicano de 27 años, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso, mientras las pacas de la presunta droga fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

