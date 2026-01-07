Un grupo de reconocidos intelectuales, artistas y dirigentes políticos de América Latina, Estados Unidos y Europa publicó una carta titulada “Venezuela: La causa del problema nunca será la solución”, en la que advierten que lo ocurrido el pasado tres de enero contra la soberanía venezolana no es un hecho aislado, sino parte de una lógica histórica de “dominación imperial”.

El documento denuncia bloqueos económicos, confiscación de bienes, operaciones militares encubiertas y amenazas de intervención como prácticas sistemáticas aplicadas al sur global. Los firmantes sostienen que la agresión no suspende el orden internacional, sino que lo declara prescindible, y alertan sobre la “palestinización del mundo” como pedagogía del dominio.

La carta subraya que América Latina ha sido tratada durante dos siglos como “frontera salvaje”, donde invasiones, golpes de Estado y campañas de demonización mediática han acompañado cada intento de autonomía política.

Los intelectuales rechazan que las tensiones internas de Venezuela puedan justificar una intervención externa y llaman a defender la soberanía como condición mínima para que los pueblos decidan su destino.

El texto, publicado en el blog “Escritos críticos. Jorge Majfud ("Humano, demasiado humano")”, critica el silencio y la tibieza diplomática de buena parte de la comunidad internacional, recordando que las grandes tragedias no comienzan con bombardeos, sino con palabras que vuelven tolerable la agresión.

“Callar nunca fue neutral”, advierten, y exhortan a romper la amnesia histórica antes de que vuelva a escribirse con sangre ajena.

A continuación los intelectuales firmantes, según su país. Se observa que no figuran de la República Dominicana:

Intelectuales de Argentina

Adolfo Pérez Esquivel

Atilio Borón

Débora Infante

Felicitas Bonavitta

Emilio Cafassi

Stella Calloni

Víctor Hugo Morales

Walter Goobar

Intelectuales de Uruguay

Andrés Stagnaro

Eduardo Larbanois

Federico Fasano

Mario Carrero

Óscar Andrade

Raquel Daruech

Intelectuales de Colombia

Carolina Corcho

Intelectuales de Estados Unidos

Aviva Chomsky

Jeffrey Sachs

Jill Stein

Jorge Majfud

Intelectuales de España

Pablo Bohorquez

Intelectuales de Portugal

Boaventura de Sousa Santos

