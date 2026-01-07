Un grupo de reconocidos intelectuales, artistas y dirigentes políticos de América Latina, Estados Unidos y Europa publicó una carta titulada “Venezuela: La causa del problema nunca será la solución”, en la que advierten que lo ocurrido el pasado tres de enero contra la soberanía venezolana no es un hecho aislado, sino parte de una lógica histórica de “dominación imperial”.
El documento denuncia bloqueos económicos, confiscación de bienes, operaciones militares encubiertas y amenazas de intervención como prácticas sistemáticas aplicadas al sur global. Los firmantes sostienen que la agresión no suspende el orden internacional, sino que lo declara prescindible, y alertan sobre la “palestinización del mundo” como pedagogía del dominio.
La carta subraya que América Latina ha sido tratada durante dos siglos como “frontera salvaje”, donde invasiones, golpes de Estado y campañas de demonización mediática han acompañado cada intento de autonomía política.
Los intelectuales rechazan que las tensiones internas de Venezuela puedan justificar una intervención externa y llaman a defender la soberanía como condición mínima para que los pueblos decidan su destino.
El texto, publicado en el blog “Escritos críticos. Jorge Majfud ("Humano, demasiado humano")”, critica el silencio y la tibieza diplomática de buena parte de la comunidad internacional, recordando que las grandes tragedias no comienzan con bombardeos, sino con palabras que vuelven tolerable la agresión.
“Callar nunca fue neutral”, advierten, y exhortan a romper la amnesia histórica antes de que vuelva a escribirse con sangre ajena.
A continuación los intelectuales firmantes, según su país. Se observa que no figuran de la República Dominicana:
Intelectuales de Argentina
- Adolfo Pérez Esquivel
- Atilio Borón
- Débora Infante
- Felicitas Bonavitta
- Emilio Cafassi
- Stella Calloni
- Víctor Hugo Morales
- Walter Goobar
Intelectuales de Uruguay
- Andrés Stagnaro
- Eduardo Larbanois
- Federico Fasano
- Mario Carrero
- Óscar Andrade
- Raquel Daruech
Intelectuales de Colombia
- Carolina Corcho
Intelectuales de Estados Unidos
- Aviva Chomsky
- Jeffrey Sachs
- Jill Stein
- Jorge Majfud
Intelectuales de España
- Pablo Bohorquez
Intelectuales de Portugal
- Boaventura de Sousa Santos
