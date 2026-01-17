El Poder Judicial informó que a partir de este lunes 19 de enero comienzan a celebrarse las audiencias en materia penal y a operar los centros de entrevistas en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, como parte del proceso de habilitación progresiva de esta moderna infraestructura judicial.

Con la apertura de estas áreas, los usuarios del sistema de justicia contarán con nuevas facilidades de acceso, entre ellas una sala de espera tecnológica equipada con Wi-Fi, consulta del rol de audiencias mediante código QR, climatización y personal de apoyo para orientar a los asistentes.

La institución explicó que, de manera paralela, avanza junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa constructora en la recepción formal del edificio y en la corrección de incidentes detectados durante su uso inicial, así como en la identificación de áreas que serán habilitadas para parqueos.

El Poder Judicial indicó que entre noviembre pasado y enero de este año, 10,749 usuarios han acudido a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este para recibir distintos servicios, lo que evidencia el impacto de esta nueva sede en el acceso a la justicia.

Recordó además que la habilitación se desarrolla por fases y que ya están en funcionamiento las jurisdicciones Civil y Comercial, Laboral y los Juzgados de Paz de la Segunda Circunscripción. Para el próximo 13 de febrero está prevista la entrada en operación de los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, en las áreas civil y penal, con lo que se completará la puesta en marcha del complejo judicial.

