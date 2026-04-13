El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, informó que el sistema de presas del país continúa desempeñando un papel fundamental en la mitigación de inundaciones en sus áreas de influencia.

El funcionario señaló que embalses como Tavera, Bao, Monción, Sabana Yegua, Sabaneta y Montegrande figuran entre los de mayor capacidad para el almacenamiento y regulación de crecidas, especialmente ante la incidencia de vaguadas sobre el territorio nacional.

Asimismo, indicó que, conforme a las disposiciones del Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), se mantiene la regulación controlada de varias presas. En ese sentido, precisó que Hatillo descarga un caudal de 101.2 metros cúbicos por segundo (m³/s), Rincón 27.96 m³/s y Valdesia 47.24 m³/s.

En cuanto a la disponibilidad de agua, Caba Romano explicó que el sistema cuenta actualmente con un 75 % del volumen máximo nacional, equivalente a 1,483.58 millones de metros cúbicos (MMC), de un total de 2,018.63 MMC.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Niveles y volúmenes por embalses

Entre los principales embalses, el Indrhi reportó que la presa de Tavera posee un volumen de 92.13 MMC, equivalente al 69.9 % de su capacidad máxima. En tanto, Bao registra 132.24 MMC (70.4 %) y Monción 240.15 MMC (72.7 %).

La presa de Rincón se encuentra en un 97.8 % de su capacidad, mientras que Hatillo supera su volumen máximo con 389.97 MMC, alcanzando un 104 %. Por su parte, Jigüey presenta 96.5 % de disponibilidad y Valdesia un 95 %.

En el sur, Sabana Yegua reporta un 49.7 % de su capacidad, Sabaneta un 39.1 %, mientras que Montegrande se sitúa en 67.1 % de su volumen máximo.

El Indrhi reiteró que estos niveles permiten mantener el control de crecidas y garantizar el manejo adecuado del recurso hídrico ante los eventos meteorológicos que afectan el país.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más