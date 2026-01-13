El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) lanzaron una campaña de alfabetización digital y educación financiera dirigida a promover el uso seguro de herramientas digitales y el envío responsable de remesas por canales digitales.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades digitales de la ciudadanía en el exterior, mientras que la directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, destacó que: “cuando hablamos de remesas, hablamos de familias, de sacrificio y de vínculos que no se rompen, aun cuando la distancia sea grande”.

Asimismo, el cónsul general de República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez, valoró la iniciativa como una herramienta de acompañamiento institucional a la comunidad dominicana residente en el exterior.

Como parte del encuentro, se presentaron los primeros materiales de la campaña, incluyendo cápsulas audiovisuales y contenidos informativos diseñados para orientar a la diáspora sobre el uso seguro de plataformas digitales y los mecanismos disponibles para el envío de remesas por canales formales.

