El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, presentó un balance de su primer año de gestión destacando proyectos de conectividad, inclusión social y seguridad digital.

Durante el acto se resaltó la expansión de la fibra óptica en la región sur, que ya beneficia a comunidades rurales y urbanas con acceso a internet de banda ancha.

El regulador informó que más de 60 destacamentos policiales han sido conectados y que en seis meses se espera cubrir casi la totalidad del país.

En el ámbito educativo, el Indotel otorgó 30,000 becas digitales y 500 becas STEM, además de instalar nuevas salas digitales y reforzar el programa Canasta Digital Social dirigido a mujeres jefas de hogar.

El organismo impulsó la iniciativa UASD Conectada, con una inversión de US$ 7.6 millones para enlazar centros universitarios, y desarrolló el programa Soberanía 4.0 para proteger el espectro radioeléctrico en la frontera.

En materia de seguridad, se invirtieron RD$ 300 millones en bloqueadores de señal en cárceles y se clausuraron emisoras ilegales para garantizar el orden en las telecomunicaciones.

Beneficiarios de las iniciativas narraron su experiencia, como estudiantes, agentes de la Policía Nacional y comunidades rurales que ahora cuentan con acceso estable a internet.

La institución también implementó el I+D Lab, un espacio de innovación y emprendimiento que promueve la educación digital y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

Gómez Mazara destacó que en 12 meses se realizaron foros nacionales e internacionales, se firmaron acuerdos de cooperación con organismos como la UIT y la OEA, y se adquirió un nuevo edificio institucional.

El presidente del Indotel subrayó que el reto principal es cerrar la brecha digital, ya que un 35 % de quienes acceden a internet en el país no poseen las destrezas tecnológicas necesarias para un uso productivo.

La gestión también ha priorizado la inclusión de personas con discapacidad, incorporando profesionales a diferentes áreas y eliminando barreras físicas y laborales dentro de la institución.

Con estos avances, el Indotel afirma consolidarse como un motor de transformación digital, garantizando que la tecnología sea un derecho universal en República Dominicana.