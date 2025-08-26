El juez Franny González, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, fue recusado por el Ministerio Público en el proceso de acción de habeas data presentado por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, contra la Dirección General de Migración.

La recusación se fundamenta en que el magistrado mantiene un proceso abierto contra la Procuraduría General de la República en calidad de víctima.

Sin embargo, el abogado Gustavo de los Santos Coll, integrante de la barra de defensa de Rodríguez, calificó la acción como una maniobra procesal, al señalar que el propio juez permitió la intervención de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Un juez que tenga alguna animadversión o cualquier situación con la Procuraduría no hubiese facilitado la posibilidad de que la Procuraduría viniera al proceso, declaró De los Santos Coll.

La acción constitucional también fue incoada contra el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester. En la instancia, presentada por los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer, Nelys Rivas, Gustavo de los Santos Coll y Albert Thomas Delgado Lora, se sostiene que se vulneraron derechos fundamentales de Rodríguez.

La defensa asegura que su cliente fue impedido de salir del país entre agosto de 2020 y julio de 2021 mediante alertas migratorias sin sustento judicial, supuestamente dispuestas por la Procuraduría General de la República y la PEPCA.

El exfuncionario fue detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) cuando intentaba abordar el vuelo NK-378 de la aerolínea Spirit con destino a Florida, Estados Unidos, el cual finalmente fue cancelado.

