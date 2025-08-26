La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó este viernes el fallo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada a Elizabeth Silverio, quien fue procesada por usurpación de funciones en el área de la neurociencia.

La decisión será dada a conocer el próximo 10 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en audiencia pública.

El abogado Félix Portes, representante del Ministerio Público, indicó que esperan que el tribunal ratifique la sentencia emitida en primera instancia. Por su parte, la defensa de Silverio sostuvo que la corte tiene dos caminos: disponer la celebración de un nuevo juicio o la absolución de su representada.

Durante la audiencia, Silverio asumió su defensa material y negó haber ofrecido terapias clínicas o médicas a los niños que asistían a su centro.

El pasado 21 de octubre, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Silverio Silien, señalada por el Ministerio Público de ejercer sin la debida acreditación en el área de neurociencia, mientras dirigía el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

