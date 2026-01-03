El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este sábado condiciones mayormente estables en gran parte del país, debido a la influencia de un sistema anticiclónico, con cielo soleado, nubes dispersas y escasas precipitaciones.

El organismo informó que, durante la mañana, el viento del este y los efectos orográficos provocarán incrementos nubosos con chubascos aislados en La Altagracia, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Indicó que en horas de la tarde estas precipitaciones podrían extenderse hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa y San Cristóbal, con posibilidad de persistir hasta la noche.

En cuanto a las temperaturas, señaló que se mantendrán frescas y agradables, especialmente en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, con nieblas y neblinas en zonas montañosas y valles interiores, propias de la estación de invierno.

Indomet recomendó a la población mantenerse informada a través de sus boletines oficiales y canales digitales.

