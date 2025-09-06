El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una onda tropical, ubicada sobre la porción central del país, junto a una vaguada en altura, estarán generando condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias, durante este sábado.

Los meteorólogos José Medina y David Chacón detallaron que, desde tempranas horas de la mañana, se registrarían nublados con aguaceros dispersos y posibles tronadas en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona y el Gran Santo Domingo.

En horas de la tarde, el ciclo diurno incrementará la actividad lluviosa, provocando aguaceros fuertes, en ocasiones acompañados de tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña y Dajabón.

Los especialistas precisaron que, en la noche y madrugada del domingo, las precipitaciones tenderán a disminuir, aunque podrían presentarse aguaceros y tronadas aisladas en localidades costeras del norte y sur.

En cuanto a las temperaturas, advirtieron que continuarán elevadas, con sensación térmica más calurosa, debido a la época del año y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

Actividad ciclónica bajo vigilancia

El Indomet indicó que mantiene bajo estrecha observación un sistema de aguaceros y tormentas eléctricas, asociado a una activa onda tropical localizada en el Atlántico tropical central.

El fenómeno presenta un 30 % de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Para el horizonte de siete días, la probabilidad de desarrollo aumenta a un 60 %, por lo que existe la posibilidad de que se forme una depresión tropical durante el fin de semana.

