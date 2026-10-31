El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado se esperan chubascos y tronadas durante las horas de la mañana, mientras que en la tarde podrían producirse aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en diferentes localidades del territorio nacional.

El organismo explicó que las precipitaciones disminuirán en intensidad y frecuencia debido a la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad. No obstante, indicó que el viento del este/noreste y una vaguada favorecerán el arrastre de nubosidad, provocando chubascos locales y tronadas ocasionales en las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y El Seibo.

Asimismo, señaló que durante la tarde las lluvias podrían extenderse hacia el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal, además de sectores de la cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

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De acuerdo con Indomet, estas condiciones meteorológicas podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas continuarán calurosas

En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó que las máximas comenzarán a disminuir; sin embargo, el ambiente continuará caluroso.

Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa a los rayos solares entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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