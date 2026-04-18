El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada en niveles altos de la troposfera estará provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país desde este sábado hasta el lunes.

Según el organismo, las lluvias afectarán provincias como Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón, además de zonas montañosas de Puerto Plata y el suroeste.

El Indomet explicó que estas condiciones estarán asociadas al calentamiento diurno y la humedad aportada por el viento del este/sureste, lo que también podría generar granizadas aisladas en áreas de mayor elevación.

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Modifican niveles de alertass

Asimismo, indicó que se modificaron los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Para el Gran Santo Domingo se prevén incrementos nubosos en horas de la tarde con aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas seguirán calurosas, con mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C, por lo que se recomienda a la población hidratarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al sol.

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