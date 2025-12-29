Dos niñas de 5 y 7 años murieron en un incendio la noche del domingo tras este consumiera la vivienda donde residían junto a su abuela, en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en una casa ubicada en la calle Presidentes Báez, presuntamente provocado por un falso contacto eléctrico, según reportes preliminares.

Las víctimas fallecieron a causa de las graves quemaduras, de acuerdo con un médico legista.

En el hecho también resultó herida la abuela de las menores, Rosena Librun, de 72 años, quien sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

La mujer fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Docente Universitario Dr. Luis Eduardo Aybar, donde permanece ingresada bajo atención médica.

Los padres relataron que fueron alertados por vecinos, quienes les informaron sobre el incendio, y al llegar encontraron la vivienda totalmente destruida.

Residentes del sector indicaron que dieron aviso al Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, cuyos equipos lograron sofocar el fuego y evitar su propagación a otras casas.

Los cuerpos de las menores fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras las autoridades mantienen la investigación sobre las circunstancias del hecho.

