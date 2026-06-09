Un incendio de gran magnitud fue reportado la noche de este lunes en el sector Cancino Adentro, en Santo Domingo Este, generando alarma entre residentes y comerciantes de la zona, según videos y publicaciones difundidas en redes sociales.

Las imágenes compartidas por cuentas locales muestran una intensa columna de humo y llamas visibles desde distintos puntos del municipio. En algunos reportes iniciales se ubicó el siniestro próximo a Hainamosa o en la carretera Mella, pero comentarios de residentes aclararon que el hecho corresponde a Cancino Adentro, una comunidad distinta y más cercana al entorno de Lucerna.

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Reportes preliminares en redes sociales

De acuerdo con publicaciones difundidas por páginas comunitarias, el incendio se habría registrado en las proximidades del negocio Comery Bebe, en Cancino Adentro. Otros reportes señalan que las llamas afectaron varios vehículos y se extendieron hacia establecimientos cercanos, aunque hasta el momento no se ha ofrecido una confirmación oficial sobre el alcance de los daños.

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En los videos se observa a varias personas en los alrededores del área afectada, mientras el fuego se mantiene activo y genera preocupación entre quienes se encontraban próximos al lugar. La magnitud de las llamas provocó que el caso comenzara a circular rápidamente en redes sociales, acompañado de llamados de atención sobre la respuesta ante emergencias en Santo Domingo Este.

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Comunitarios corrigen ubicación del incendio

Aunque algunas publicaciones ubicaron inicialmente el hecho en Hainamosa o próximo a ese sector, usuarios en redes sociales corrigieron la información y precisaron que el incendio ocurrió en Cancino Adentro. Una de las personas que comentó en las publicaciones señaló que Cancino Adentro es su barrio y que Hainamosa corresponde a otra zona del municipio.

Otra usuaria también advirtió que Cancino Adentro no está próximo a Hainamosa, lo que evidencia la importancia de precisar correctamente la ubicación del siniestro para evitar confusiones durante la cobertura y la respuesta de las autoridades.

Denuncian tardanza en la respuesta

En una de las publicaciones difundidas sobre el caso, vecinos denunciaron que realizaron múltiples llamadas de emergencia mientras las llamas continuaban expandiéndose. Según esos reportes, los bomberos habrían llegado aproximadamente media hora después, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas. Tampoco se ha informado de manera precisa la cantidad de vehículos, viviendas o establecimientos comerciales impactados por el fuego.

A la espera de información oficial

El incendio vuelve a colocar sobre la mesa las preocupaciones de comunitarios sobre la capacidad de respuesta ante emergencias en sectores densamente poblados de Santo Domingo Este, donde la expansión urbana, el tránsito, la distancia entre estaciones de bomberos y las condiciones de acceso pueden incidir en la atención de siniestros.

Las autoridades deberán establecer las causas del fuego, confirmar si hubo personas lesionadas y determinar los daños materiales provocados por el incendio. Mientras tanto, los reportes ciudadanos han sido la principal fuente de información sobre un hecho que generó preocupación en Cancino Adentro y zonas cercanas.

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