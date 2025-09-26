La Unidad de Investigación de Comercio Ilícito del Ministerio Público (UICI) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Mercancías (Ceccom) decomisaron bebidas adulteradas y cigarrillos de contrabando, en un operativo desplegado en el mercado de pulgas de Santiago.

Durante la operación, que contó con la colaboración de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), fueron incautados 3,600 litros de clerén y otras 1,818 botellas de bebidas alcohólicas de distintas marcas y tamaños, así como 1,328 unidades de ampollas y medicamentos en tabletas para tratar dolencias diversas.

Las labores, que se realizaron bajo la coordinación de la fiscal Lía Collado, enlace de la Fiscalía de Santiago con la UICI, permitieron también sacar del mercado unas 24,800 unidades de cigarrillos traídos de contrabando al país. También, cientos de productos comestibles que no cuentan con registro sanitario ni aduanales para su comercio en territorio dominicano.

Las autoridades detectaron el centro de acopio desde donde se suplía esta mercancía a los distintos puestos de venta en ese mercado.

El comercio de mercancía de contrabando constituye una amenaza a la salud ciudadana. Esta actividad irregular es violatoria a la Ley 42-01 General de Salud y la Ley 17-19 que penaliza el comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados.

“Desde la creación de nuestra unidad de comercio ilícito hemos realizado cientos de decomisos de mercancía adulterada, de contrabando y falsificada y le hemos advertido a los contrabandistas que seguiremos con estas operaciones, porque todos estos productos sin la debida regulación son un atentado contra la salud”, manifestó la fiscal.

Las autoridades continúan con la búsqueda de personas de interés en el ilícito, mientras que un hombre de nacionalidad haitiana fue detenido para ampliar las indagatorias.

