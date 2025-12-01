El paro sectorial de actividades de este lunes en San Francisco de Macorís, convocado por 24 horas por el Colectivo de Organizaciones Populares, se cumple parcialmente, en medio de la militarización de la ciudad, en tanto anoche desconocidos hirieron de bala a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

La coalición de organizaciones estimó que el movimiento superó las expectativas, pues el llamado estaba dirigido a sectores puntuales de la zona norte como Pueblo Nuevo, Cuesta Blanca, Juan Alberto Espínola, La Colina, Villa Real, Santa Lucía, pero terminó afectando gran parte del municipio.

José Mercado, vocero del Colectivo, declaró que la acogida a la huelga responde al malestar por demandas pendientes, entre ellas la reconstrucción del mercado municipal, soluciones de agua potable, asfaltado de calles y mejoras en el Hospital San Vicente de Paúl.

Criticó la actuación de las autoridades durante el llamado a huelga, asegurando que la jornada estuvo precedida de una intensa represión policial por órdenes de funcionarios locales.

Mercado denunció que la tensión comenzó con la irrupción de agentes en el salón comunal de la segunda etapa de Mamá Tingó y continuó con la ocupación del área donde se realizaría una caravana motorizada.

Significó que su propia vivienda es mantenida bajo vigilancia constante e incluso sobrevuelo de un dron.

En víspera del paro de actividades, desconocidos hirieron de bala a un agente de la Digesett.

El agente fue identificado como Omar Sánchez Rodríguez, de 22 años, quien fue recluido en un establecimiento asistencial privado.

Se dijo que el agente fue atacado por individuos a bordo de varias motocicletas, quienes dispararon en circunstancias aún no esclarecidas, en la avenida Libertad de esta ciudad.

El paro concluirá, según la convocatoria, a las 6:00 de la mañana del martes 2 de diciembre.

Desde anoche, en distintos puntos de los sectores barriales, desconocidos han incendiado neumáticos.

Las dotaciones militares y policiales de aquí fueron reforzadas desde la tarde del domingo por contingentes que hoy amanecieron custodiando instituciones públicas y privadas, así como en intenso patrullaje en prevención de desórdenes.