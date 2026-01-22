La abogada constitucionalista Patricia Santana afirmó que en República Dominicana se ha producido un retroceso en la agenda de derechos tras el cambio de gobierno, al señalar que existe una posición partidaria evidente que contrasta con el discurso progresista previo a las elecciones.

Durante su participación en el programa Mirada Femenina, Santana sostuvo que, aunque la agenda del PRM antes de llegar al poder se presentaba como progresista y transversal en materia de derechos, una vez en el gobierno se produjo —en sus palabras— “un cambio después del cambio”.

La jurista explicó que este giro se ha traducido en retrocesos concretos en políticas públicas y derechos fundamentales, especialmente en temas vinculados a mujeres y colectivos históricamente vulnerables. “Es evidente que hay una posición partidaria”, expresó, al referirse a las decisiones asumidas desde el poder.

Santana advirtió que esta transformación en la conducta gubernamental ha generado preocupación y desencanto social, al considerar que se han abandonado compromisos asumidos ante la ciudadanía antes del proceso electoral.

